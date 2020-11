La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este sábado que "todo el mundo opine" sobre las medidas que adopta la Consejería de Sanidad y ha insistido en que "no puede haber tres estrategias sanitarias". Tras recorrer la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible', en el espacio cultural CentroCentro, ha señalado a la prensa que "ahora mismo si hacemos excesos de declaraciones creamos una sensación de caos y de que no hay colaboración administrativa. Por eso muchos ciudadanos se encuentran en un mar de dudas por las normativas y directivas en distintas direcciones", ha lanzado Ayuso, quien ha recordado que ahora la autoridad competente es el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y su equipo "que ha puesto en marcha un plan que está funcionando". En este sentido ha asegurado que en el último Consejo de Gobierno, en el que se debatió el cierre perimetral de la región en los puentes, ella trasladó su opinión de que "quien tiene que dirigir" es Sanidad. "Aquí opina todo el mundo, el presidente del Gobierno, Fernando Simón, el ministro Illa, el resto de los ministros, todos los consejeros de la Comunidad de Madrid. Si empezamos todos a opinar lo que hacemos es confundir a los ciudadanos", ha reprochado. La presidenta ha insistido en que no quiere hacer cierres masivos, sino medidas quirúrgicas y evitar medidas de "brocha gorda" que puedan lastrar también una economía ya de por sí maltrecha por el virus, por lo que ha instado a que "se reme en la misma dirección" pautada por la Consejería.