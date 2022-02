Mañana a las 20:00 horas los presidentes provinciales del PP tienen una importante reunión en Génova. Presidentes que, uno detrás de otro, han ido abandonado a Pablo Casado. El último el de Murcia, que hasta hace nada era leal al presidente del partido y al secretario general. En la cita de los líderes territoriales no estará Isabel Díaz Ayuso. La mandataria madrileña no estará porque no es la presidenta del PP de Madrid. Y mientras ella recibía apoyos, los de Casado se esfumaban. Dimisiones en cadena de miembros de su dirección, hasta de Andrea Levy, y mensajes continuos de ruptura. La junta directiva será el martes de forma oficial y allí se convocará el congreso extraordinario. Es lo que se le exige a Casado, que podría dimitir o no. Algunas fuentes indican que su intención es no hacerlo, convocar el congreso, no presentarse pero mantenerse como presidente hasta ese momento.