Los alumnos de las Teresianas se han implicado en una campaña de seguridad vial para la que solicitan la colaboración del Ayuntamiento. A las horas de entrada y salida del colegio se acumulan gran cantidad de coches aparcados que dificultan a los estudiantes el uso de espacio adecuado para acceder de manera segura al centro. “Somos muy pequeñitos, los coches no nos ven”, dicen los niños de 4 años en un vídeo, en el que, que junto a los jóvenes de sexto curso, solicitan la ayuda del Ayuntamiento de Oviedo. Esta iniciativa forma parte de “Desing for Change”, un proyecto de aprendizaje-servicio mediante el que los niños buscan problemas en su entorno y la manera de solventarlos. La respuesta del alcalde, Alfredo Canteli, no se hizo esperar: el regidor y el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, recibirán a los creadores de la campaña este lunes en sus despachos.