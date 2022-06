"Ayudar a un enfermo de covid me salvó la vida", el emotivo relato sobre la pandemia de la residente de un centro del ERA

Originalidad y voluntad de superación, son los dos elementos que se premian en el concurso de relatos que un año más ha organizado la Fundación AINDACE. Esta entidad sin ánimo de lucro integra a las personas con enfermedades cerebrales y a sus familias. En esta edición se presentaron una treintena de historias con un tema común: la experiencia personal vivida en los meses de pandemia. "Yo descubrí que el covid tenía una parte mala y una buena. A mí me ayudó a salir de la depresión que me tenía casi muerta", explica Cristina Álvarez, ganadora del segundo premio del certamen. "Me llamaron de servicios sociales para cuidar a una persona enferma y la satisfacción personal que eso me dio me ayudó a salir adelante".