Su recorrido comenzó no por un cuadro en concreto sino por un espacio que llevó a la cantante inmediatamente a una de sus composiciones, "Títere o esclava", canción que escribió para denunciar la violencia machista. "Este pasillo con Cleopatra dándose muerte y con María Magdalena representa el empoderamiento de la mujer y por eso he decidido cantar esta canción", explicó. La enorme voz de Marisa Valle Roso se coló por cada rincón del Bellas Artes ante un público reducido por la pandemia y que según explicó el director del Museo, Alfonso Palacio, "agotó las entradas de los dos pases en apenas cinco minutos, así que podríamos haber hecho siete pases". No había tiempo para ello.