"Cómo descuartizas a una persona en tu casa y no dejas ni una sola gota de sangre, es imposible" Así de rotundo se ha mostrado César Román. Mantiene su inocencia ante el jurado, dice que nada tiene sentido. "Sería el mayor subnormal del planeta; cojo el cuerpo, lo meto en una maleta, llamó a un taxi y lo llevo a una nave que yo tengo alquilada para deshacerme de él", señala el acusado.

Asegura que los investigadores le han señalado injustamente y que no se le puede acusar del crimen. Dice que jamás ha sido violento; "nunca le he puesto la mano encima a una mujer... nunca lo he hecho". Ha pedido al jurado que se lo piense... que ya lleva 3 años en prisión. "Me han arruinado la vida, lo que le hicieron a esa chica es espantoso y los culpables están fuera y yo dentro de la cárcel". Es su última súplica para lograr la inocencia del jurado.