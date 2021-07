Presten atención porque les vamos a hacer un plan si quieren coger sitio en la idílica playa de la cala de la Granadella, en Jávea (Alicante), que a primera hora de la mañana ya tiene aforo completo. Todo empieza la tarde anterior. Tomen nota. Usted tiene que tener caravana, furgoneta, tienda de campaña o coche cama, coge sitio en el limitado parking que hay junto al arenal y se prepara todo para pasar la noche. “Nos apañamos bien con lo poco que tenemos. Un colchón en el maletero, todas las cosas delante, la cocina debajo del colchón”, nos dice uno de los que duermen allí. A la mañana siguiente el panorama es propio de un camping. La gente se despierta, abre los vehículos, se desperezan y desayunan con unas maravillosas vistas vespertinas. Eso sí, les advertimos que algunos lo harán algo dolidos. “Hay días duros, días que te duelen los riñones”, comentan. Una vez preparado, hay que correr a la playa porque a partir de las siete de la mañana empiezan las colas de los que no han dormido aquí y quieren su trozo de arena. "Si no, no pillas buen sitio”, apunta una usuaria. Las colas con vehículos son kilométricas y si no pueden entrar les toca darse la vuelta o bajar andando 3 kilómetros para, como mucho, tumbarse en el barranco contiguo a la playa. Así las cosas, este verano para bañarse hay que armarse de paciencia, mucha paciencia.