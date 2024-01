El hijo de Arévalo, Paco Rodríguez, ha afirmado que su padre, el cómico español Francisco Rodríguez, conocido como Arévalo, ha tenido en los últimos años "mucha presión con críticas, pero se ha ido tranquilo y ya está descansando", desde el tanatonio donde despiden a su padre. Además, ha explicado que Bertín Osborne "aún no le ha llamado, ya que la relación ya no era tan fluida" aunque todavía hablaban. Paco Rodríguez que, aunque su padre se encontraba algo malito no se esperaban este final y que ahora se quedan solos en el mundo tanto el como su hermana porque son la única familia que les queda y que esperan que sean arropados por los que querían a su padre”