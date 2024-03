Este viernes sale a la luz el esperadísimo nuevo álbum de Shakira, "Las mujeres ya no lloran". Un disco marcado por su ruptura con el futbolista Gerard Piqué y del que ya conocemos alguna de las canciones, como su sesión con Bizarrap, "Te felicito" o "Monotonía". Tras el éxito de la 'session' junto Bizarrap, Shakira hizo público un adelanto del nuecio tema. "Se nos perdió el amor a mitad de camino / ¿Cómo es que ya te cansaste de algo tan genuino? / No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido / Nos queda lo aprendido". Después de mucho tiempo esperándolo, por fin ha llegado el úlitmo disco de Shakira, 'Las mujeres ya no lloran'. Junto al lanzamiento de las nuevas canciones la artista también ha presentado el videoclip de 'Puntería', protagonizado por el actor Lucien Laviscount. La canción en la que colabora junto a Cardi B, es una toda una oda a la sensualidad