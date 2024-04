Los seguidores de Anabel Pantoja están preocupados por su estado de salud tras haber sufrido un accidente en Canarias, tal y como contó ella misma a través de un vídeo: "No la puedo mover del dolor".

Y es que, según explicó la sobrina de Isabel Pantoja, "justo acabo de subir la piscina he metido el pie en un socavón ". A consecuencia de ello, "se me ha doblado el tobillo, me he caído, me he pegado una hostia, he apoyado esta mano y no la puedo mover del dolor que tengo".

Pantoja también ha querido denunciar no solo su caída, sino el propio socavón porque "claro, me he caído yo, que soy joven, pero se cae una persona mayor y no lo cuenta".