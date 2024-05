Obligan a retirar la terraza de un conocido bar gijonés de primera línea de playa

Agentes de la Policía Local propusieron ayer para sanción al propietario de un conocido establecimiento hostelero del Tostadero por, presuntamente, tener una terraza sin licencia. Según fuentes municipales, el empresario había recibido diez notificaciones en los últimos meses conminándole a retirar las mesas y las sillas. Ayer, a última hora de la tarde, según las mismas fuentes, fue propuesto para sanción por agentes de la Policía Local por estos hechos, momento en el que decidió retirar el mobiliario. "Es injusto, no me voy a quedar de brazos cruzados", aseguraba ayer el empresario.

Según fuentes municipales, el hostelero había recibido una decena de advertencias sobre la ausencia de permiso en la terraza en los últimos meses. Ayer, a las 15.00 horas, agentes de la Policía Local acudieron al establecimiento para invitarle, una vez más, a retirar el mobiliario. Ante la negativa del hostelero, los agentes regresaron a última hora de la tarde, minutos antes de la nueve, y le propusieron para sanción.

"Vinieron y lo cerraron", explicaba ayer a este periódico Ángel Fernández, hostelero que regenta este establecimiento desde hace dos décadas años, en un relato que diverge con la versión municipal. "Hace unos días me notificaron que incumplía la normativa de terrazas, pero lo consulté con mi abogado y me dijo que no había problema. Por eso no la retiré", aseguró.

Fernández afirma llevar 22 años al frente de este establecimiento, ubicado en el número 66 de la avenida José García Bernardo y que explota en régimen de alquiler, y del confía en poder recobrar el normal funcionamiento en próximos días. "Desde luego que no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a plantar batalla", aseguró a este periódico el empresario.

La actuación policial generó gran revuelo en la zona, muy concurrida ayer a última hora de la tarde, con numerosos viandantes aprovechando los últimos rayos de sol y la buena temperatura. "Los camareros no daban abasto recogiendo sillas, mesas y sombrillas y mucha gente incluso tiraba fotos", aseguraron testigos.

Se da la circunstancia que el establecimiento en cuestión se encuentra enclavado la Ería del Piles, una zona estratégica para la ciudad. El pasado 28 de abril, en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, la alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que el Ayuntamiento tiene el foco puesto en el desarrollo de ese ámbito urbanístico. "Tiene un dueño, pero la tramitación legal y administrativa nos corresponde y se va a desarrollar", afirmó. Ese dueño es el empresario Fermín Mora, que el pasado mes de enero acudió al Ayuntamiento para solicitar la recalificación de estos terrenos, con la intención de que se pueda edificar vivienda en ellos. Según el Plan General de Ordenación de Gijón, actualmente ese suelo ha de destinarse a usos terciarios; es decir, hosteleros, comerciales, hoteleros recreativos o de oficinas.