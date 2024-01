Anabel Pantoja es usuaria fiel de sus redes sociales. No hay plan, escapada, o cita que la influencer no comparta con sus seguidores a través de Instagram. Y es que la joven siempre ha destacado por su naturalidad, por hablar sin tapujos de su vida, pero también por mantener a raya y fuera del foco mediático todo lo relacionado con su familia y su vida personal. Tras salir a la luz que su matrimonio con el canario Omar Sánchez era cosa del pasado. La Pantojita ponía rumbo a Honduras hace un año para participar en Supervivientes con la soltería recién estrenada.

Poco tardó su ya exmarido en acudir a un plató a contar cómo estaba la relación con su por aquel entonces mujer, quien parecía estar empezando una nueva historia de con uno de sus compañeros de aventura. El esgrimista Yulen Pereira.

Sin embargo, a pesar de estos episodios agridulces de su vida, la joven atraviesa un buen momento al lado de su nueva pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez con el que parece haber encontrado la estabilidad que tanto buscaba.

Además de por su faceta personal, la sobrina de Isabel Pantoja destaca por su activo papel en redes. Precisamente en Instagram es donde ha compartido su nueva aventura profesional. Un proyecto para el que ha puesto rumbo a Andorra y del que según ha dicho en redes, aún no puede adelantar nada.

Anabel Pantoja pone rumbo a Andorra

Todo lo que hace Anabel Pantoja lo comparte en redes sociales con sus seguidores. Esta vez, la influencer ha grabado unos stories desde Andorra, su nuevo destino y en el que al parecer se ha desplazado por trabajo, aunque pocos detalles ha desvelado por el momento.

"Mucha gente me pregunta, por qué no has ido a la nieve, por qué no estás esquiando, qué estás haciendo... si supierais dónde me he metido y lo que estoy tramando para vosotros... ¡Preparararse! Solo os digo que llevamos grabando 4 horas sin parar y mañana todo el día de rodaje. Me voy a meter así en la cama", adelantaba la sobrina de la tonadillera en Instagram.

Con la incógnita en el aire, habrá que seguir de cerca los pasos de la influencer para descubrir que se esconde detrás de tanto secretismo.