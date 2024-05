Lo que iba a ser un vuelo normal y corriente acabó derivando en un concierto improvisado en el aire con varios viajeros emocionados. Los pasajeros del vuelo de Volotea con salida en Asturias y destino Venecia en la mañana de este jueves fueron sorprendidos con una actuación musical del coro titular de la Ópera de Oviedo, coro Intermezzo.

Quince coristas fueron "infiltrados" con los pasajeros y a la media hora del vuelo se levantaron de sus asientos e interpretaron a viva voz "Va pensiero" para sorpresa de todos los viajeros, que no daban crédito. La iniciativa fue planificada por Volotea, que quiso simbolizar de esta forma la renovación del patrocinio vigente con la Ópera de Oviedo. Venecia es además un destino muy especial para esta aerolínea que opera en Asturias: la ciudad italiana fue el primer viaje internacional que puso en servicio en el Principado.

La Ópera de Oviedo se viene arriba en un vuelo a Venecia, ofrece un concierto a bordo y los viajeros acaban llorando: "No me lo esperaba y ha sido increíble" / Volotea

El objetivo también era recalcar la histórica relación de Venecia y Oviedo con el mundo de la Ópera. Los viajeros, sorprendidos, estallaron en un sonoro aplauso al final de la actuación, que duró unos diez minutos. Durante la interpretación la mayoría sacó sus teléfonos móviles para grabar el momento. El impacto fue mayúsculo. Una viajera incluso rompió a llorar, emocionada por los cantos. "No me lo esperaba, no me lo esperaba y me ha encantado", aseguraba, entre sollozos. Hubo quien pensó que se trataba de una pedida de mano en pleno vuelo y también quien se animó a cantar. "Ojalá fuesen todos los viajes así", decía otra viajera.

"Esperamos que después de haber presenciado esta pequeña muestra, las personas que han disfrutado hoy de la Ópera en este viaje se animen a visitanos en el Campoamor", aseguró por su parte Celestino Varela, director general de la Ópera de Oviedo. La iniciativa se repitió también en el vuelo de vuelta de Venecia a Asturias.