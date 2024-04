Menuda se ha montado con la adopción que ha realizado Adara Molinero. Ha sido tal, que la concursante de Supervivientes, entre otros realities de Telecinco, ha tenido que hacer un vídeo ofreciendo explicaciones: "Me han dado unos papeles".

Y es que, tal y como mostró Adara Molinero en sus redes sociales, acaban de adoptar un pequeño hámster. Sin embargo, parece que no todo el mundo entendió que lo había adoptado y no comprado, y ha sido tal la polémica, que Adara Molinero ha hecho un vídeo donde lo explica cláramente: "A ver que es que hay mucho despistado que no se entera. Lo escrito en la historia anterior, pero debe ser que no leen el hamster lo hemos adoptado, no es comprado. Nos han dado la opción en la tienda porque en su día hubo una chica que compró una parejita. Esa parejita tuvo más hamster y no se podía hacer cargo de ellos y la chica lo llevó a la tienda".

Sigue contando la exconcursante de Supervivientes que "se podían comprar o adoptar uno de estos hamstercitos, me han dado unos papeles como que lo iba a adoptar. He puesto todos mis datos, he firmado y punto".