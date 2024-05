El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha indicado este viernes que espera que en la edición de 2025 la Feria de la Ascensión recupere tanto la feria ganadera como el premio al 'Paisano del año', dos actividades que tradicionalmente marcaban la feria de la Ascensión y que este año no tendrán lugar. En unas declaraciones a los medios con motivo de la inauguración de la Feria de la Ascensión 2024, a la que ha acudido toda la corporación municipal, el regidor ovetense ha indicado que el premio al 'Paisano del año' no se ha podido realizar este año por cuestiones ajenas al Ayuntamiento, ya que depende de "otra entidad", pero el Equipo de Gobierno ya ha hablado con ellos para recuperarlo en la próxima edición. Junto al alcalde, la edil de Festejos, Covadonga Díaz, ha explicado que la feria ganadera, no se ha hecho porque coincide con la que se celebra en Llanera y "no tendría sentido" celebrar dos ferias ganaderas "a escasos dos kilómetros" de distancia. La idea del Ayuntamiento es recuperarla en 2025 en el Asturcón. Una de las novedades de la feria de este año es el certamen de quesos que organiza la Cofradía del Queso, que se suma a la cuarta edición del certamen 'Talento del queso'. Entre este viernes y el domingo, el entorno de las plazas de Porlier y la Catedral acogen 68 expositores de alimentos asturianos, que se suman a las 15 casetas de artesanía instaladas en el Campo San Francisco.