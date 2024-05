Las lágrimas de los trabajadores de Sant-Gobain, ante una semana crucial: "Nos han engañado durante años"

"Esta semana va a ser dura". Acabará el plazo de negociación para alcanzar un acuerdo entre el comité de empresa y la dirección de Saint-Gobain que evite el cierre de Sekurit. También está previsto que el ministro de Industria, Jordi Hereu, se reúna con la cúpula de la multinacional para evitar la deslocalización de la producción a Marruecos. Mientras tanto, en los hogares de los afectados –la media de edad es de 48 años– se vive una enorme incertidumbre y mucha tensión. "Nadie sabe qué va a pasar dentro de una semana, ni cómo ni a quién va a afectar. Es muy duro", asegura un empleado en un corrillo a modo de portavoz que resume el sentir general.

Algunos se animan a contar sus historias personales, pero reclaman anonimato. Uno de ellos lleva 20 años "en Cristalería" –porque en la comarca y en Asturias sigue siendo Cristalería–. El protagonista del relato está casado y tiene un hijo de 10 años "que sabe lo que pasa. Es un momento muy difícil", afirma. "Las posibilidades que ofrece la empresa... tampoco deja nada claro. Dicen que habrá prejubilaciones para cierto grupo de personas, de 59 y más años en Sekurit y que se va a intentar lo mismo en Glass, con lo que van a quedar huecos que se podrían cubrir, pero no se sabe cuántos. No hablan con nadie, así que nadie sabe quién podría salir ni en qué condiciones...".

Además de esos huecos, la compañía ofrece recolocaciones en otras instalaciones en España. "Pero no se sabe nada más. En casa no nos lo planteamos porque no tenemos nada claro, no explican nada. Lo que queremos es quedarnos aquí, donde tenemos nuestra vida, toda la familia. La idea no es irse fuera y menos sin saber las condiciones ni qué seguridad ofrecen".

Los trabajadores se sienten "dolidos y engañados". Y es que "básicamente hemos hecho esfuerzos durante muchos años porque continuamente te dicen que tienes que adaptarte, que hay que mejorar. Supuestamente te alaban diciendo que somos de los mejores, sino lo mejor del grupo. Hacen que la gente forme a personal de otras fábricas para luego que se lleven el producto y el conocimiento. Y son sitios donde la legislación tanto desde el punto de vista laboral como medioambiental no tiene nada que ver. Así no se puede competir. Tendríamos que poder jugar todos con las mismas cartas", reclama.

Otro compañero lleva algo más de 23 años fijo, a los que suma otros tres como eventual. "Toda la vida, desde los 24 años". Tiene dos hijos. "Uno de ellos empieza la Universidad y el otro es pequeño. Mi mujer tiene un buen trabajo aquí y no me puedo plantear las recolocaciones que ofrece la empresa fuera de Asturias. En mi caso, si finalmente cierran Sekurit y no soy uno de los afortunados de las recolocaciones en Glass, pues tendría que optar por la indemnización y buscarme la vida. Con 51 años recién cumplidos, me queda mucha vida laboral por delante. Si tuviera más años y me faltasen cuatro o cinco para jubilarme, pues me plantearía marchar yo solo y organizarme con mi familia. Pero aún me faltan muchos años. Es injusto para todos".

