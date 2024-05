La relación de Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz se haya ido resintiendo en las últimas semanas y ambos, ahora, han protagonizado una gran discusión en su playa que confirma que no pasan por su mejor momento en 'Supervivientes'.

Aurah y Ángel han tenido, desde que llegasen a Honduras, una buena relación, pero este gran enfrentamiento parece que podría haber roto su amistad para siempre. Que el hijo de Bárbara Rey le dijera a su compañera que había pensado como líder que ella, al día siguiente, no iba a ir a pescar porque alguien "se tenía que quedar cocinando", no le gustaba nada a ella y terminaba en una fuerte bronca: "¿Por qué me toca a mí?".

Tras alejarse de los medios de comunicación después de toda la presión recibida desde la entrada de su pareja, Ángel Cristo, en Supervivientes; Ana Herminia ha aparecido ante las cámaras de Europa Press para desmentir los rumores de relación con el torero Finito de Córdoba. También ha hablado sobre lo mucho que hecha de menos a su pareja, quien según ella quiso mandarle un mensaje con motivo de su cumpleaños, el cual fue silenciado.