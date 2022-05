Cada presencia de Marta López en el plató de Mediaset se analiza al detalle. Son muchos los que no confian en su relación y sus continuas declaraciones de amor no son suficientes. Ayer la influencer hacía un comentario sobre su trabajo que podría sacar de sus casillas a su pareja. Marta quiere demostrar que su relación con Kiko no la beneficia laboralmente y lo ha hecho con un comentario que ha incendiado las redes.