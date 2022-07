Ana Luque llega a España muy emocionada. La exconcursante de 'Supervivientes' no puede ocultar su felicidad al llegar por fin a Madrid: "¡Qué guay estar en España!". "Lo peor que he llevado estos días es comer. He comido y se me inflama muchísimo la barriga. Me han dado unos dolores que casi me muero. Eso ha sido horrible", ha explicado la concursante a Ion Aramendi sobre su adaptación a la normalidad.