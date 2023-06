La conclusión de Sálvame marca el cierre de una era, y numerosas celebridades han expresado su opinión acerca del fin del programa. Entre ellas se encuentra Paz Padilla, quien ha estado involucrada con el programa durante doce años. Aprovechó la oportunidad para dirigir unas palabras cargadas de crítica hacia sus antiguos colegas: "Nada es efímero".

Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 gracias al programa "Genio y figura" de Antena 3, donde demostró sus dotes cómicas. Una programa que hizo de lanzadera para esta mujer que también presentó, entre otros, el programa "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas. Volvería a la televisión generalista en 1997 para ser colaboradora de "Crónicas Marcianas" en Telecinco, en el que estuvo trabajando durante varios años. Pero sin duda fue en Sálvame el programa en el que más tiempo estuvo, desde su lanzamiento en 2009 hasta el año pasado. Pocas horas después, del final del programa Paz Padilla publicó en sus redes sociales un vídeo en el aparecía bailando, acompañado del siguiente mensaje: “En la vida hay que tener muy claro quién se merece una explicación, quien una respuesta y quien un ‘anda y que te der por culo’”. Una vez más, sus palabras se interpretaron como un nuevo dardo hacia el equipo de “Sálvame”, pero nada más lejos de la realidad. Una indignada Paz Padilla se ha visto obligada a pronunciarse y dar explicaciones sobre el final del programa, asegurando que no hay ningún doble sentido que se esconda tras sus últimas declaraciones. “He subido un reel que está en las redes y que es viral, que no me lo he invitado yo, y ya piensa la prensa: ‘esto se lo ha dicho a fulanito, o esto es un mensaje para menganito. ¿Queréis dejaros de pamplinas y tonterías?”