"La Semana Santa de Villaviciosa goza de un prestigio ganado a pulso", dice el pregonero

El artista zamorano José Antonio Pérez inauguró ayer la Semana Santa de Villaviciosa con un pregón tallado en madera a golpe de gubia, modelado en barro con emoción, policromado a base de pinceladas de agradecimiento y cariño a una tierra que, reconoció, le ha dado tanto. Sus palabras abrieron el portón de una celebración que, gracias al empeño de quienes la hacen posible, "goza de un presente de prestigio ganado a pulso, que augura un esperanzador futuro".

El tallista fue recordando y repasando las obras realizadas para la Cofradía de Jesús Nazareno, como si estas, explicó, "fueran una especie de hilo invisible" para tejer sus ideas. Comenzó, "para seguir el orden cronológico de los hechos de la Pasión", por el último de los trabajos que realizó para Villaviciosa: las andas de La Borriquilla que se estrenaron hace dos años, aunque su presencia inicial en la villa se remonta a 2008, con las andas para el grupo escultórico de La Coronación. "No conocía nada de vuestras escenas procesionales, por lo que supuso una gran sorpresa para mí el descubrimiento del grupo escultórico, que me pareció y me sigue pareciendo espléndido", recordó.

Posteriormente haría también las andas de la Flagelación, de la Dolorosa y del incensario, así como la escultura "Creciendo", realizada para conmemorar el aniversario de la cofradía. En imaginería, apuntilló, "lo más importante es expresar y despertar sentimientos. La escena debe tener un espíritu pedagógico y narrativo. Esta expresión cristiana trataba de potenciar la fe de los creyentes y ayudar a los no creyentes a serlo". En su caso, indicó, "siempre he tenido un gran deseo de evolucionar, de no conformarme con lo ya conocido, sino al contrario, buscar constantemente nuevas formas, nuevas fórmulas que puedan ser igualmente válidas". Un espíritu del que ha hecho gala en cada una de las intervenciones que ha realizado para la cofradía maliayesa.

Precisamente, el tallista se encuentra actualmente trabajando en una nueva pieza para la Semana Santa de Villaviciosa, que espera pueda estar lista para el próximo año.

En su intervención, Pérez tuvo también palabras para Nicolás Rodríguez, mayordomo de la cofradía maliayesa. "Tu esfuerzo, trabajo, dedicación, conocimiento y buen gusto han dado lugar a un tiempo de esplendor, pleno de decisiones tan meditadas como acertadas. La adaptación a los nuevos tiempos, en armonía y con respeto a la esencia fundamental, ha sido, en mi opinión, la clave de tu éxito. Tú fórmula mágica. Aunar tradición y modernidad es la clave. Es exactamente la misma idea que yo he perseguido siempre. Algunas veces he pensado que nos encontramos porque buscamos lo mismo", reconoció.

Además del pregón, ayer se entregaron los premios del concurso infantil de dibujo convocado por la cofradía. Los más pequeños volverán a ser hoy los protagonistas de 11.00 a 13.00 horas con las inscripciones para participar en las procesiones.