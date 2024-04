Perdiendo la memoria

Desgraciadamente y para una gran parte de la población mundial cada día parece estar más extendida eso que todos conocemos como la “pérdida de memoria’. ¿Dónde aparqué el coche? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Cómo se llamaba aquel? ¿A por qué iba yo?...

Supongo que desde la gestación, la memoria de los seres humanos habrá empezado a trabajar en nuestra cabeza y por ley de vida, por el paso de los años o por simple y pura lógica, tarde o temprano llegará un momento de cansancio y agotamiento para nuestra memoria en el que también habrá influido el tipo de vida que hayamos llevado.

Nunca he querido quedarme anclado en el pasado y por eso, aunque con más prudencia que antes, sigo abriendo las nuevas puertas que se presentan ante mí a pesar de notar una cierta lentitud de reacción de la que carecía hasta hace poco. A pesar de ello, confieso que si es posible, me gusta estar al día y estar bien informado.

No cabe duda de que vivimos tiempos convulsos. Tiempos de prisas en los que cada día se habla más de esta ‘pérdida de memoria’ de la que escribo hoy. Son tan solo son tres palabras, pero que dicen mucho. Tres palabras que algunos consideran como perturbadoras o malditas por cuanto significan e influyen en el acontecer de los humanos. Cada día hablamos más del Alzheimer, de una enfermedad que seguro ya existía desde tiempos inmemoriales, pero que en la actualidad ha cobrado un protagonismo casi insultante en nuestra sociedad.

Alzheimer es sinónimo de pérdida de memoria, de memoria enferma y de trastorno en nuestro cerebro. Es un mal degenerativo en el que el paso del tiempo influye negativamente en la salud no sólo de quien la sufre sino también de las personas de su entorno más íntimo y familiar. Por eso cada día se habla más de los problemas que acarrea la falta de memoria. De la ‘memoria histórica’ y de la que no es -o no debe serlo- porque tengo la impresión de que a ambas no se les mide con el mismo rasero ni se les da la misma importancia.

Ejemplo de ‘memoria histórica’ es la que trata de no olvidar lo que sucedió hace más de ochenta y cinco años cuando concluyó la guerra civil en la que hubo fusilamientos -y tampoco se debe olvidar- en ambos bandos. La ‘otra’ memoria es más actual y acecha al ser humano desde temprana edad. Los casos de acoso sexual o escolar (bullying), la violencia de todo tipo, los problemas de familia, empleo y económicos conducen al ser humano a una espiral de tristeza y ansiedad. Y ya desde ahí se empieza a hablar de ‘depresión’ y ‘salud mental’.

En la actualidad son muchas familias las que tienen a alguno de sus miembros sumidos en esta nueva vida que se les ha presentado sin contar con ella. Ello significa tener una dedicación en cuerpo y alma para quien sufre un “deterioro cognitivo” que obliga al cuidador/a a tener que acudir a algún curso de formación o preparación básica para saber actuar ante las diversas e imprevistas situaciones que se les puedan presentar…

Y mientras escribo esto me llevo el sobresalto producido por la carta del señor Presidente del Gobierno que me da paso para hacer una pequeña reflexión sobre este “Perdiendo la memoria”.

Para iniciarla no tengo más remedio que acudir a Google, a quien lo sabe todo de nosotros, al desconocer la media de edad de nuestros diputados en el actual Congreso de la Carrera de San Jerónimo de Madrid…

Tal y como suponía es un Parlamento joven con 48 años de media. La diputada más joven es Dª Marta Rosique de 24 años y el más ‘maduro’ (sin ser venezolano), D. Agustín Zamarrón con 74. Creo que los años del Presidente son 52… y con esta media de edad tan joven que tienen sus señorías me pregunto: ¿Cómo es posible que la pérdida de memoria les afecte tanto y en tantas ocasiones a muchos de nuestros políticos?

Hablan, exponen, prometen etc. hasta que llegado el momento –la hora de la verdad- parte o nada de lo prometido se convierte en realidad con la consiguiente desilusión para los contribuyentes. Pero todavía es peor cuando tiras de hemeroteca y les muestras no solo los titulares aparecidos en prensa sino hasta sus propias imágenes en TV. con audio original y… ¡ni se inmutan ni se sonrojan! como si ellos no fuesen los que aparecen en pantalla.

Mis coetáneos me insisten en decir que “a medida que te haces mayor se tiene mucha mejor memoria de todo lo antiguo que de lo más reciente” y les puedo asegurar que es verdad. Pero estoy hablando de personas jubiladas que lógicamente -y sin la pensión que tendrán ellos cuando les toque- somos más mayores con una media de edad de sesenta y cinco a setenta años y no de cuarenta y ocho.

Nos hablan y critican enfadados como se han traspasado las ‘líneas rojas’ por parte de sus adversarios políticos pero jamás mencionan las que ellos traspasan y que nos afectan directamente a sus ciudadanos con sus casos, polémicas y escándalos en la práctica totalidad de los grupos del llamado arco parlamentario.

Es sábado cuando estoy escribiendo la parte final al tiempo que en Madrid hay convocado un acto de apoyo al Presidente que el próximo lunes informará a la nación tras su retiro de estos días.

Sé que llegaré a ustedes con retraso… pero sí me gustaría que imperase la calma. Que tengamos memoria o que hagamos el esfuerzo de intentar tenerla para superar la tensión de estos últimos tiempos y tratar de volver a la senda del diálogo pacífico con el propósito de sentirnos miembros de un estado democrático y plural en el que deberíamos estar todos implicados por el bien común. Trabajar unidos para que se hable de España y a nivel mundial por su crecimiento, por sus logros, por sus éxitos y no por sus escándalos, corruptelas o por la indefensión de un pueblo que no sabe si mañana lunes seguirá teniendo o no a su actual Presidente al frente del gobierno.

Me quedo en Villaviciosa que es mucho más gratificante al menos para mí. Da igual que pronostiquen frío, viento y agua. Este pasado viernes fueron reconocidos los mejores deportistas del concejo y esta próxima semana la Villa celebrará el martes 30 el Día de les Lletres Asturianes. Ese mismo día a media tarde y en el Ateneo se entregará el VII Premio Xosé Caveda y Nava de ‘relatos curtios’…

Por si fuera poco, del 3 al 5 de mayo llega el IX Festival de Teatro Infantil ¡ACUTO! que albergará los espectáculos de varias compañías, como no, en el Teatro Riera. Habrá además una instalación de calle el domingo.

Tendremos que esperar a mañana para ver que nos depara el día y que reine la paz. Mientras les recomiendo que estén activos y que los mayores tengamos un envejecimiento saludable y no sedentario porque ya saben… muchos no estamos dispuestos a seguir “perdiendo la memoria”. Ojalá sea así