Las tiendas "baratas" bajan más sus precios

Las jóvenes avilesinas Claudia Pérez, Paula González y Sheila Román aprovecharon la mañana del primer día de rebajas para hacer sus compras. Tras adquirir varios pares de calzado paseaban por una calle La Cámara abarrotada de personas. "Las tiendas baratas bajan más los precios, las caras, lo justo y tienen que reducirse más todavía", expresan las tres jóvenes, que pese al tumulto, consideran que "no había un ambiente agobiante". Mientras tanto, en el interior de alguna que otra tienda de moda, los clientes aguardaban colas de más de diez minutos. "Menos mal que me atendieron pronto, porque esta blusa me gusta mucho y, como es tan guapa, igual hasta se acaba hoy", expresa María del Carmen Rodríguez, ante la atenta mirada de su nieta Julia Martínez.

"Uy, mira la gente que hay, prefiero venir el lunes", comenta otra mujer a la puerta de una tienda de La Cámara a rebosar. Las amigas María Antonia Merchante y Palmira Pérez salieron a la calle con una misión: comprar dos y dos camisones, respectivamente. Los encontraron y a buen precio, afirman. "Veo mucho ambiente y en algunas tiendas, ofertas especiales", expresan ambas amigas.

La madrileña Olga Martín pasa unos días festivos en Avilés. Adquirió un abrigo "que estaba bastante bien de precio". "La verdad es que los precios de Avilés y los de Madrid no tienen nada que ver", expresó la madrileña.

Según Marcos Menéndez, que se declara especialista en hacer compras en tiempos de rebajas, "lo importante es saber esperar para comprar". "Es casi imposible que si algo te interesa se acabe el primer día, paso de aglomeraciones, prefiero echar un vistazo y si se da la oportunidad comprar ropa entre semana, nunca de fin de semana", indica el avilesino, que afirma esto porque en más de una ocasión tuvo que sufrir las "eternas" colas en tiendas para después encontrarse con los probadores "a rebosar". Los avilesinos tienen tiempo todavía a conseguir chollos porque las rebajas finalizan el 28 de febrero.