El PP planteará vincular el salario social al empleo

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha anunciado esta mañana la pretensión de su grupo parlamentario de plantear en la Junta, en el periodo de sesiones que está a punto de comenzar, una iniciativa para "vincular las percepciones del salario social a las prestaciones de empleo". La portavoz popular no fue mucho más allá en la concreción de la medida, que según anticipó el grupo tiene en estudio y preparación, pero sí aseguró que buscar una relación entre la percepción de la ayuda social, el empleo y la formación para el trabajo sería "más útil para los perceptores y sus familias".

Fernández aseguró que su propuesta no consistirá en promover la pérdida del salario social si se renuncia a una oferta laboral y sostuvo que "lo que no puede ser es que alguien que percibe" el subsidio básico "ante una oferta de empleo diga 'no me compensa'". Si lo dice, precisa, "es porque sabe que cuando finalice su contrato tendrá que volver a la cola larga del salario social si no encadena otro". A su juicio, en este terreno "tenemos que ser imaginativos, audaces y prácticos".

La líder de los populares asturianos incluyó esta propuesta en la prospección que esta mañana hizo su grupo del año de legislatura recién comenzado, con una batería de iniciativas que presentarán, dijo Fernández, con la legitimidad que les otorga haber garantizado con sus votos la aprobación del presupuesto de la comunidad autónoma. La portavoz mencionó clásicos recientes como las mejoras en el Impuesto de Sucesiones que su grupo puso como condición para aprobar el presupuesto -la elevación del mínimo exento a 300.000 euros y las mejoras en el tratamiento de la vivienda habitual-, y asuntos recurrentes de su partido, como la propuesta de supresión del Consejo Económico y Social (CES) o las nuevas leyes del menor, de caza, de emergencias y protección civil o de garantías sanitarias. Se refirió asimismo a la ley de emprendedores que está "pendiente de tramitación" o a la reforma de la de montes que se encuentra en trámite en la Junta General del Principado.