Adriana Lastra: "Hay una cacería política, mediática y ahora judicial contra Pedro Sánchez sin parangón"

La Federación Socialista Asturiana (FSA) acaba de aprobar una resolución de "absoluto respaldo a Pedro Sánchez", en una reunión extraordinaria y urgente de su ejecutiva, que ha tenido lugar en Oviedo. Es la respuesta a la "cacería política, mediática y ahora judicial" que Adriana Lastra ha denunciado sufre la izquierda y en particular el líder del PSOE y presidente del Gobierno. LA FSA se reconoce "desbordada" por el apoyo a Sánchez: ya tiene confirmada ya la asistencia de más de 300 simpatizanes, que irán en autobuses, a la concentración convocada para mañana a las 11 ante la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Además, la sede regional, de la calle Santa Teresa en Oviedo, acogerá un acto similar "para arropar a Sánchez" para atender la petición de la militancia socialista que no pueda desplazarse hasta Madrid. En la reunión extraordinaria y urgente de la ejecutiva de la FSA han estado presentes su presidente de honor, el lavianés Pablo García, y su secretario general y presidente del Principado, Adrián Barbón.

El respaldo de la FSA a Sánchez incluye, precisó Adriana Lastra, "una expresión de sincero afecto personal y de cariño, extensible a toda su familia". La dirección de los socialistas asturianos pide a Pedro Sánchez "que siga al frente del Gobierno y de la secretaría general del PSOE" para "proseguir el camino iniciado hace seis años, con múltiples decisiones que han mejorado la vida de las clases medias y trabajadoras" y denuncia "la deriva populista y reaccionaria sin escrúpulos" al tiempo que lamenta "la deshumanización de la política". La FSA hace un llamamiento "a poner pie en pared y abominar de estas prácticas" y "defender, en definitiva, la libertad y la democracia".

Adriana Lastra negó que tras "el periodo de reflexión" abierto por Pedro Sánchez haya intención tacticista alguna. La vicesecretaria de Acción Política e Institucional de Asturias confirmó que ha estado en contacto con Sánchez "a través de mensajes" y "está como refleja en su carta, muy afectado" ante lo que Adriana Lastra no dudó en calificar de "cacería disciplinante que ya no va solo a por él, sino también a por su familia; es una persecución en toda regla y no todo vale. Los políticos también tenemos derecho al honor".

"Yo conozco muy bien a Pedro Sánchez, para que Pedro haya escrito esta carta y la haya hecho pública, una persona que nunca ha hecho pública su vulnerabilidad, es porque realmente está muy afectado y porque lo que está sufriendo es lo que estamos denunciando, una auténtica cacería", ha manifestado Adriana Lastra. "En una intervención de un portavoz del PP conté hasta 46 insultos contra Sánchez", puso de ejemplo la diputada por Asturias, que también hizo mención a unas palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, "cuando dijo: al final va a acabar llorando". Es la deshumanización de la persona, la destrucción del adversario. Y como con él no pueden, fueron a por su familia".