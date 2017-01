Sanidad iniciará el próximo curso el "Erasmus" nacional para adolescentes

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha comenzado a trabajar con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que el curso que viene se hagan los algunos intercambios en el marco del Programa Cervantes, un 'Erasmus nacional' para alumnos de entre 14 y 18 años, y espera que todas las comunidades autónomas participen en esta iniciativa.

Así lo ha anunciado esta mañana el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, en una entrevista con Europa Press, en la que explica que el objetivo este año es poner en marcha "una experiencia limitada" para ver cómo funciona el modelo y, a lo largo de la Legislatura, "ir extendiéndola a otras comunidades autónomas". Para ello, indicó Garcés que ya se han puesto a trabajar con el Ministerio de Educación para diseñar un procedimiento con el que esté "conforme" toda la comunidad educativa y las administraciones territoriales. "Que un niño de Soria quiera ir a Barcelona o a Lugo por un periodo de cuatro meses es muy buena idea", aseveró.

Preguntado por las diferencias curriculares o lingüísticas entre autonomías, el 'número dos' de Servicios Sociales del Gobierno considera que hay que buscar las "garantías necesarias" para que esos niños tengan "inmersión adecuada". "Esto de las barreras lingüísticas, tendremos que empezar a eliminarlas. Estamos hablando de niños y niñas y de un país", apostilló.

No obstante, Garcés cree necesario hablar primero con las administraciones territoriales para conocer su grado de implicación en este nuevo programa porque su objetivo es que participen todas: "Es un proyecto de país y de nación para que cualquier niño, con independencia de donde resida, pueda optar a este intercambio y participar en este proceso educativo".

El Secretario de Estado confirmó que esas experiencias no van a estar ligadas a becas o ayudas por parte del Estado, de manera que el Programa Cervantes "sólo tendría un coste básico de gestión administrativa" porque Sanidad prevé que los estudiantes vivan con familias.

"Que nuestros jóvenes universitarios estén disfrutando y mejorando sus estudios en universidades europeas, yo creo que ha sido un motivo de desarrollo y de crecimiento intelectual, académico y de todo tipo. No veo por qué no puede existir también una red de movilidad en el ámbito educativo de Secundaria. Es más, me parece muy buen idea", concluyó.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso de los Diputados, el pasado 20 de diciembre, la puerta en marcha de este Programa Cervantes con la finalidad de favorecer la "cohesión social": "España es un país que merece la pena conocerlo y que hay que brindar esta posibilidad a los jóvenes".

Ese mismo día, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró a los medios en el Senado que esta iniciativa es una "idea" de Sanidad, lanzada para "pulsar la opinión de los parlamentarios" y subrayó que "hay que darle vueltas" y ver qué opina la comunidad educativa.