La sidra con denominación aspira a duplicar en cuatro años su producción

La Denominación de Origen de la Sidra quiere "ganar más músculo" en la región y duplicar en los próximos cuatro años su producción. Ello supondrá pasar de las 1,9 millones de botellas actuales a superar con creces los 3 millones. Para ello, el presidente del Consejo Regulador Celestino Cortina asegura que "hace falta unidad, fuerza y apoyo institucional". "Lo tenemos todo para triunfar, pero no podemos perder fuerza fijándonos en lo que hacen los demás", señaló Cortina en referencia al País Vasco. Precisamente el Principado presentó ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la nueva marca de calidad "Sidrerías de Asturias", con la que los hosteleros pretenden impulsar el escanciado manual para hacer frente a la competencia vasca.

Se trata por tanto de apostar por la gastronomía de calidad, como destacó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco. "2016 fue un buen año turístico, pero no nos podemos dormir en los laureles. El sector es cada vez más competitivo y hay que dar una oferta de calidad", insistió. A la nueva marca -la cuarta que tiene la Consejería tras Casonas de Asturias, Mesas de Asturias y Aldeas de Asturias- se sumaron ayer 21 restaurantes de la región. Representantes de todas ellas recibieron la placa que les acredita como "Sidrerías de Asturias", es decir, aquellas que escancian manualmente el caldo regional, tienen sidra de la Denominación de Origen e incluyen en su carta productos tradicionales.

"Es del mayor galardón que jamás ha tenido una sidrería", subrayó Celestino Cortina, que ensalzó el papel de los establecimientos hosteleros en el sector. "Son el enlace con el consumidor, la mejor red social y forman parte de nuestro patrimonio", agregó. El lagarero y presidente de la Denominación expresó que el crecimiento de un 10% en las ventas el año pasado es positivo, pero no suficiente. "No nos conformamos. Nos fijamos como objetivo duplicar la producción en cuatro años", dijo. ¿Y cómo? Potenciando el mercado regional. "A corto plazo creemos que nuestro potencial de crecimiento está en Asturias, Todavía hay mucho desconocimiento y confusión sobre la DOP". matizó.

El vicepresidente de la patronal del turismo Otea, Javier Martínez, valoró por su parte la "culminación de una idea", que nació precisamente en el seno de la asociación. "Las 21 sidrerías que forman parte de la marca serán a partir de ahora referentes de la sidra y en consecuencia de nuestra gastronomía", indicó. Para Martínez, en el sector faltaba organización y con este nuevo paso se avanza hacia ese objetivo. Los hosteleros representados en Fitur sacaron pecho con la bebida regional, aunque reconocieron que los vascos "son mejores vendedores". En este sentido, Javier Fernández, responsable de la sidrería La Pomar, en La Felguera, afirmó que "están trabajando mucho, de forma coordinada y son agresivos en su promoción". Sin embargo, no hay duda de que la sidra asturiana es la mejor. Para diferenciarse hay que volver al escanciado manual, que en los últimos años ha ido en declive por el uso de las máquinas. "Servir una botella de sidra no es lo mismo que servir un refresco: quitas la chapa y ya está. No, la sidra hay escanciarla seis veces por botella y utilizar vaso fino. Es así de sacrificado", comentó.

Además de La Pomar, la marca de calidad la integran las sidrerías Tierra Astur, Vega Redonda, Cabañaquinta, Parrilla Muñó, Casa Ataulfo, El Cartero, La Barraca, Plaza, La Villa, La Pumarada, El Pigüeña, El Valle, La Noceda, La Manzana, La Morena y Casa Cortina.