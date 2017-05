"Nuestro secreto es trabajar duro día a día, buscar siempre lo mejor y aunar la oferta gastronómica con un servicio de excepción"

La excelencia gastronómica de Asturias no admite debate alguno. Son numerosos los establecimientos y cocineros de la región que han conseguido hacerse un hueco entre el gran público gracias a su buen hacer en los fogones. Restaurantes como el ovetense Casa Fermín, con casi un siglo de vida a sus espaldas, el cual ha sabido evolucionar con los tiempos, manteniendo siempre una apuesta constante por la gastronomía contemporánea en la que se fusionan con maestría la tradición y la modernidad. Sabores con estilo propio que deleitan todos los paladares gracias a Luis Alberto Martínez, cocinero y propietario del restaurante junto a su esposa, María Jesús Gil.

¿La excelencia gastronómica de la región cabe dentro de un sello como "Mesas de Asturias"?

La verdad que cuando surgió esta marca me pareció algo muy interesante, ya que creo que todo lo que sirva para potenciar la gastronomía regional y a sus cocineros es más que bienvenido. Aun así, en mi opinión se debería contar más con nosotros a la hora de promocionar Asturias, ya que muchas veces son los restaurantes y su gastronomía lo que atrae el turismo. De sobra es conocido que en Asturias se come muy bien, y cada vez son más los que se animan a venir a comprobarlo.

¿La gastronomía asturiana tiene el reconocimiento que se merece?

Creo que sí, tanto dentro como fuera del Principado, aunque sí que es cierto que quizá la gente de fuera quizá lo valore más. En Casa Fermín no nos podemos quejar de la buena acogida que hemos tenido desde que abrimos en 1924, y eso se debe en gran parte a la gente de aquí, a la gente de Oviedo y de otros puntos de Asturias, que son quienes hacen que día a día tengamos comensales tanto al mediodía como a la hora de cenar. Sí que es verdad que en vacaciones y puentes la demanda se dispara y los comedores se llenan, y eso es síntoma de que estamos haciendo las cosas bien.

Un estudio de 2016 señalaba que Oviedo lidera el ranking de destinos turísticos gastronómicos nacionales por delante de Barcelona y Madrid

Este dato no lo conocía, y la verdad es que me parece muy interesante y me satisface enormemente, ya que en cierta manera se está reconociendo nuestro trabajo. Que una región tan pequeña como la nuestra, con poco margen de crecimiento, lidere algo es digno de admirar.

Casa Fermín está a punto de cumplir un siglo. Tiene que haber algún secreto?

El secreto es trabajar duro día a día, es buscar siempre lo mejor y aunar la oferta gastronómica con un servicio de excepción. Atender bien a la gente es una de nuestras premisas, que el comensal esté satisfecho y que disfrute enormemente. Ha sido siempre así, desde la primera generación hasta la cuarta, la última, representada por mi hijo Guillermo, quien hace ya seis años que se metió en la cocina del restaurante y la verdad es que lo está haciendo fenomenal, se nota que le gusta lo que hace.

¿Un buen cocinero nace o se hace?

En mi caso se hace, ya que yo entré en Casa Fermín por mi mujer, que es nieta del fundador. Soy riojano, de Alfaro, y nos conocimos estudiando en Madrid. Cuando nos casamos vinimos a Oviedo y poco a poco, con mucho trabajo y ganas he conseguido llegar hasta aquí. Son ya 40 años en los que, sobre todo, he intentado evolucionar, formarme y estar al tanto de todo lo que rodea al sector de la cocina.

¿Cómo definiría la cocina de Casa Fermín?

Es una cocina tradicional actualizada. Una cocina contemporánea no de vanguardia, con una gran tradición de base, que ha ido modernizándose en cuanto a técnicas y a las demandas del público en el día a día. También nos caracterizamos por ofrecer productos de temporada, cambiamos la carta cuatro veces al año, y en este momento son los espárragos, las alcachofas y la menestra los grandes protagonistas.

¿Cómo han ido evolucionando los comensales?

Cada época tiene un cliente diferente, y lo que es cierto es que el público cada vez es más exigente, algo que siempre viene bien porque te obliga a trabajar duro para no quedarte atrás. Lo importante es estar al corriente del mercado, y en la actualidad se demanda la cocina de vanguardia, aunque en sitios tan pequeños como Oviedo hay que tener cuidado y no hacer cosas desproporcionadas. Hay que tomarle siempre la medida, buscar ser original pero sin pasarse y conseguir que los clientes siempre tengan una sonrisa cuando se vayan y, a ser posible, que vuelvan.

Su producto favorito y por qué

Hablando de productos asturianos se debe mencionar la fabada, un plato que con los años hemos actualizado y suavizado. Ahora es mas digestiva, usamos faba fresca en lugar de seca y, sobre todo, es muy sabrosa. Asturias la verdad que es una región privilegiada, ya que del Cantábrico se consiguen pescados impresionantes, en cuanto a la carne tenemos la IGP Ternera Asturiana y la huerta, aunque poca, es muy rica. Si me tengo que quedar con algo, quizá sería con algún producto del mar como la merluza de pincho.

Qué ver en Oviedo

Oviedo, capital del Principado, muestra múltiples atractivos que la hacen destacar de forma patente, entre ellos su excepcional calidad de vida, sus bellos y notables edificios, sus manifestaciones artísticas o su excelente gastronomía. Uno de sus principales referentes, desde el punto de vista de la restauración y la buena cocina, es Casa Fermín, ubicado en una zona estratégica de la ciudad. Oviedo tiene dos centros: el histórico, protagonizado por la Catedral, el Fontán y el casco medieval de sus alrededores; y el comercial, representado por la calle Uría y las adyacentes - Pelayo, Palacio Valdés, Doctor Casal, Caveda y Nueve de Mayo, entre otras-, zona que con el paso de los años ha ido acumulando negocios: librerías, joyerías, pastelerías, restaurantes, zapaterías y numerosas tiendas de moda.

Entre ambos centros de la ciudad está Casa Fermín, rodeado por numerosos puntos de interés para los visitantes como el Teatro Campoamor, la Junta General del Principado, el Campo de San Francisco, donde desde hace un par de años reside la escultura de Mafalda; o la zona antigua, repleta de atractivos edificios y pinacotecas como el Museo de Bellas Artes de Asturias, donde pueden visitarse obras de algunos de los pintores más importantes de la historia como Dalí, El Greco, Goya, Picasso o Sorolla; el Museo Arqueológico, la institución expositiva más antigua del Principado; o la Catedral, parada obligada de todo turista que se precie. Quien acuda a este restaurante puede completar su jornada conociendo las estatuas de La Maternidad, en la cercana plaza de La Escandalera, el "Culis Monumentalibus" (conocida como "el culo") o el "Homenaje a la Concordia" de la plaza del Carbayón, conjunto escultórico obra de Esperanza D´Ors.

