El equipo de apoyo a Susana Díaz dice superar en Asturias los 2.400 avales

El primer pulso de las primarias del PSOE en la disputa de los avales toca hoy a su fin. El equipo de apoyo a Susana Díaz suma 2.400 apoyos en Asturias mientras que los partidarios de Pedro Sánchez guardan con celo su cifra de avales aunque, al mismo tiempo, señalan las dificultades para lograr apoyos en las agrupaciones donde no controlan el aparato de la organización. El tercero en liza, Patxi López, estaría por detrás aunque con firmas relevantes en el seno del socialismo asturiano.



Los afines de la presidenta de la Junta de Andalucía pisaron el acelerador a fondo el mismo día que arrancaba la recogida de firmas, cuando dijeron tener en su poder unas 1.500. Fuentes de ese grupo aseguraron contar con más de 2.400 justo la víspera de la fecha tope para la entrega de esos apoyos y optimismo contenido de cara al resultado que pueda arrojar la votación del día 21.



Los partidarios de Pedro Sánchez guardaron con celo la cifra de apoyos recogidos en Asturias aunque subrayaron las dificultades para obtener firmas en las agrupaciones donde no tienen el control. "Aunque ahora den su aval, por esa presión, luego en las urnas votarán con libertad", aseguraron a este periódico fuentes del sanchismo, que no ocultaron su optimismo. "Hay buenas sensaciones, la gente está animada y muy motivada. No se percibía tanta ilusión desde las primarias de 1998, cuando Borrell se impuso al aparato", añadieron. En lo que coinciden ahora susanistas y sanchistas es que la cifra de avales "no obsesiona porque lo importante son los votos".