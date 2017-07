El Parlamento apunta al Gobierno como responsable político de los fuegos de 2015

La comisión de investigación parlamentaria sobre los fuegos declarados en Asturias a finales de 2015, que tuvieron mayor virulencia en el ala occidental, apunta a la responsabilidad política del Gobierno, concretamente del Presidente del Principado y de los consejeros de Presidencia y Desarrollo Rural. El borrador del dictamen provisional, elaborado por el presidente de la citada comisión, Pedro Leal (Foro), recoge que se incumplió la estrategia de prevención en la gestión de los montes y, además, se activó tarde el plan antiincendios, el Infopa.

Pedro Leal entregó el borrador del dictamen al resto de grupos políticos con representación en la Junta General el pasado jueves. La comisión parlamentaria se reunirá el próximo martes, día 11, para discutir si se elimina parte del contenido o se incorpora alguna cuestión que el presidente de la comisión hubiera podido pasar por alto pero la votación del dictamen definitivo no tendrá lugar hasta que se reanude el período de sesiones, en el inicio del próximo curso político, según comentó ayer el propio Leal.

El borrador de Leal recoge que el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, "no activó el Infopa con la debida inmediatez" y que por parte de la consejería de Desarrollo Rural, que dirige María Jesús Álvarez, "no se está cumpliendo con la estrategia de prevención de incendios para el período 2013-2016", que incluía cuestiones básicas para que los montes de la región no sean un almacén de potencial combustible.

El dictamen del diputado casquista incluye entre los responsables políticos a Javier Fernández "por tener atribuida la coordinación de la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, coordinación que ha sido deficiente entre las áreas de la consejería de Presidencia, por un lado, y de la consejería de Desarrollo Rural, por otro". El borrador también atribuye responsabilidades de índole política Antonio del Corro, que era responsable del Servicio de Emergencias del Principado, cuando se declararon aquellos incendios, y al director general de Montes, José Antonio Ferrera. En ese mismo texto, por otra parte, se destaca la labor de todos los efectivos en las tareas de extinción y se añade un reconocimiento al piloto de helicóptero José Antonio Rodríguez, de 49 años, fallecido mientras formaba parte del operativo que trataba de extinguir un fuego en el concejo de Parres.

Leal espera que su borrador de dictamen "goce de la aquiescencia" de la mayoría del resto de los grupos parlamentarios. La posición del PP se presume determinante para que el dictamen pueda ser aprobado cuando se someta a votación, a partir de octubre.