Coto reprocha el voto en contra del Gobierno asturiano sobre los objetivos de déficit

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha asegurado hoy que "el Gobierno de Asturias debe ofrecer explicaciones acerca de sus virajes políticos en cuanto a los objetivos de déficit"; y en tal sentido manifestó que "Javier Fernández debe explicar a los asturianos por qué es bueno votar contra el techo de gasto y dejar a España sin presupuesto, y en cambio era malo que Asturias se quedara sin el suyo".

"El Principado, expuso Coto, votó en contra de los nuevos objetivos de déficit, tras apoyarlos en diciembre y anunciar su apoyo a todo el cuadro macro-económico del gobierno: déficit, techo de gasto y objetivos de crecimiento".

Según la presidenta de Foro, los nuevos objetivos de déficit elevan en una décima las previsiones iniciales, situándolo en el -0,4% del PIB en 2018 y en el -0,1% del PIB en 2019, lo que hace "más inexplicable" el voto negativo del gobierno, que solo se entiende en el contexto de un Javier Fernández 'preso' de las ordenes de Pedro Sánchez", aseveró Coto.

"Y en cuanto al acuerdo alcanzado sobre el denominado 'techo de gasto', que recoge el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, no ha sufrido ninguna variación respecto del que se aprobó en el pasado día 3 de julio. Por tanto, el techo de gasto asciende a 119.834 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.497 millones respecto al límite de gasto de 2017 (+1,3%)", precisó la presidenta de Foro. "Con esta redistribución dentro del conjunto de las Administraciones Públicas, el objetivo global de déficit para 2018 seguirá siendo del -2,2% del PIB, y esto es importante porque permitirá salir del Procedimiento de Déficit Excesivo y seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Del mismo modo, en 2019 se mantiene el objetivo del -1,3% de PIB y en 2020, el del -0,5%", continuó diciendo Cristina Coto.

"No podemos olvidar que el pasado mes de mayo la Comisión Europea recomendó a España aumentar la eficiencia en su gasto público y mantuvo a nuestro país, bajo las medidas correctivas de este procedimiento de déficit excesivo, que se estableció en aplicación del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y cuyo objetivo es que todos los estados miembros mantengamos equilibrio presupuestario y macroeconómico", sostiene la parlamentaria forista.

En este escenario, Cristina Coto considera que "el cambio de postura del PSOE es una irresponsabilidad que no tiene ninguna justificación. Aprobar una resolución, como ha hecho la Ejecutiva Permanente del PSOE, que rechaza la senda del déficit alegando como motivo que con ello se 'consolida un Estado social mínimo', cuando lo que se produce, es un incremento en el techo de gasto, no refleja más que un escoramiento hacia el radicalismo que nos perjudica a todos".

"Es cierto, indicó, que el incremento en el techo de gasto es inferior a la previsión del crecimiento del PIB para 2018, pero hay que tener en cuenta que España, antes de sumergirse en políticas presupuestarias expansivas tiene que corregir su déficit para salir en el año 2018 del PDE.

"El gobierno de Fernández subordina el interés de Asturias a la jerga destructiva del 'no es no' de Pedro Sánchez, porque este acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria, déficit y deuda pública hasta 2020 es el paso previo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene, algo que no le interesa a Javier Fernández porque paralizaría los compromisos presupuestarios adquiridos para Asturias por FORO con el Partido Popular".

Finalmente Coto afirmó que "solicitaremos la comparecencia urgente de la Consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, para que explique este cambio de criterio tan dañino para Asturias".