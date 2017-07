Javier Fernández: "Ser moderado es no interpretar la política como un combate"

El presidente del Principado, Javier Fernández, recibió ayer en Cudillero el premio "Amuravela de Oro" explicando lo que es ser moderado en el discurso. "Consiste en no interpretar la política como un combate", dijo ante centenares de personas.

Precisamente por su discurso "dialogante y concialiador" al frente de la gestora del PSOE fue por lo que recibió este galardón que entrega la Asociación "Amigos de Cudillero" y elige un jurado independiente.

Javier Fernández pronunció su discurso al final de un acto en el que se entregaron otros dos premios: al empresario Plácido Arango y al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), representado para la ocasión por su presidente Ignacio Vidau. Todos tuvieron su momento para intervenir públicamente, pero si algo se esperaba era el discurso del Presidente regional.

No es la primera vez que la "Amuravela de Oro", que va por su 38ª edición, distingue a un presidente del Principado y a un político en activo. Fueron "Amuravela de Oro" los expresidentes Sergio Marqués y Vicente Álvarez Areces. Pero este año, la entrega del galardón llegó con conflicto. La concejala de la marca local de Podemos, Sonia Busto, se ausentó del saludo institucional y tampoco asistió a la ceremonia de entrega del premio.

La formación morada mostró públicamente su desacuerdo con el jurado en las redes sociales horas antes de la gala. "Nos produce una enorme tristeza que la joya cultural más importante que tenemos (por la 'Amuravela', que también da nombre al seguido recital de la fiesta San Pedro de Cudillero) tenga algo que ver, aunque sea de lejos, con Javier Fernández, el TSJA y todos los palmeros del caciquismo municipal", indicaron. Y, en su discurso, Javier Fernández hizo referencia a la "nueva" política y de alguna manera contestó a los que no entendieron su forma de hacer las cosas al frente de la gestora del PSOE y del gobierno de Principado. Fernández se refirió a que llamó "populismos".

"La política se transforma en un lugar donde impera la sentencia 'me gusta', 'no me gusta', que suprime todo atisbo de duda, pero para conciliar, para pactar, hay que tener dudas", indicó. "Y los populismos y los nacionalistas nos dudan", añadió.

El Presidente del Principado se atrevió además con una recomendación: a los discursos emocionales que utilizan por ejemplo los independentistas se debería contestar con igual pasión. "Mi preocupación es que no se contesta al sentimiento con sentimiento, porque los choques emocionales tienen muy mal remedio", señaló. "Estoy convencido de que la solución se alcanzará mediante la razón y la duda. Y si de algo carecen los independentistas es de dudas. Tratar con gente que siempre va cargada de certeza resulta muy problemático", opinó.

El presidente regional también se refirió a las formas. Aseguró que hoy "ni siquiera se injuria con buen gusto porque el insulto parlamentario requiere dosis de tacto y refinamiento intelectual de los que carece la actual clase política". "La polarización aumenta en la misma proporción en la que disminuye la calidad del debate", indicó.

No se despidió sin enumerar los que cree problemas de Asturias: el declive demográfico, la lucha contra la corrupción o el desafío del área metropolitana. "Estos desafíos no deben ser abordaron en solitario. ¿A quién le sobra el diálogo en Asturias?", planteó antes de recibir un sonoro aplauso.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, agradeció al jurado de "Amuravela de Oro" el reconocimiento, porque la administración de Justicia "está acostumbrada a estar en segundo plano". Dijo que la Justicia asturiana (por los tiempos de respuesta y casos resueltos) "es buena" si se compara con la de otras comunidades autónomas. "Durante los últimos años hemos sido conscientes de los recortes, pero quizás gracias a la herencia y a los 300 años que nos contemplan nos hemos mantenido firmes en las peticiones porque los asturianos merecen una justicia de calidad máxima. Aún así, en algunos casos, no llegamos a los mínimos", dijo. En el plano personal, destacó sus recuerdo en Soto de Luiña, donde, dijo, vive gente "tenaz, trabajadora y comprometida".

La emoción de las raíces

El empresario asturmejicano Plácido Arango fue más exiguo en su intervención, pero sus palabras se convirtieron en las más emotivas por los recuerdos a su origen asturiano. "Mis raíces están todas en Asturias y son demasiado profundas para no sentirlas. Hoy vuelven las emociones por ser asturiano", señaló el empresario. Arango se mostró "afortunado" por entrar a formar parte de la familia que compone los premiados. Arango dio además las gracias "por su dedicación y estilo" al presidente de "Amigos de Cudillero", Juan Luis Álvarez del Busto. Y fue este último el que defendió a capa y espada el premio "Amuravela de Oro". "La asociación tiene el rumbo marcado y creemos que es el correcto", indicó. "La 'Amuravela de Oro' está consolidada y siempre tuvo como referente a Cudillero, a Asturias, dejando al margen ideologías, intereses espurios y personalismos", señaló.

La ceremonia terminó casi tres horas más tarde y en ella no faltó un recuerdo a los fallecidos que colaboraron estrechamente con la asociación: Paloma Gómez Borrego, Adolfo Barthe Aza y José Luis Álvarez García. Para ellos sonó la Salve Marinera. No se sirvió el almuerzo sin antes escuchar el himno de Asturias. También el de España.