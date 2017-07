Villa "puede gobernarse por sí mismo"

La Fiscalía del Principado de Asturias considera que las limitaciones físicas y psíquicas que padece el ex secretario general del SOMA-UGT no le impiden gobernarse por sí mismo, por lo que no considera oportuno, por ahora, interponer demanda para modificar su capacidad, tal y como había sido solicitado por parte de su familia el pasado mes de marzo.

En consecuencia, la Fiscalía ha acordado el archivo de las diligencias informativas incoadas, en las que, a lo largo de casi cuatro meses, se analizó pormenorizadamente la abundante documentación existente al respecto.

La familia del ex sindicalista puede, si así lo considera, interponer por sí misma en el Juzgado competente la correspondiente demanda para modificar su capacidad que daría inicio al procedimiento, tal y como establece el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.