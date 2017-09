Coto: "No hay razón para que el AVE no llegue a Asturias antes de 2019"

"Si, tras desbloquear los 21 tramos pendientes, De la Serna anunció hace un mes que el AVE llegará a Galicia a finales de 2019 no hay razón alguna para que también llegue a Asturias a finales de 2019", aseguró esta mañana la presidenta de Foro, Cristina Coto, tras valorar la visita de ayer al Principado del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Coto pidió que se desbloquee "de una vez" el tramo pendiente y que Adif deje de colocar vías de ancho ibérico en la vertiente leonesa.

"En un Ministerio con la tercera parte de la actividad inversora que realizaba hace quince años no puede argumentarse hoy que falta capacidad de gestión administrativa o técnica para cumplir los plazos establecidos en una obra que lleva siete años de retaso", manifestóla presidenta de la formación forista. En Asturias, recordó Coto, "llevamos con el tramo León-La Robla, de 20 kilómetros, en una situación de bloqueo incomprensible". "No caben excusas", planteó, "España cuenta con técnicos ferroviarios y empresas constructoras de nivel internacional que permiten agilizar los plazos hasta 2019 sin ningún problema". Por este motivo, lamentó que su formación no hubiera sido invitada, como socia del Gobierno, al acto protocolario de Avilés de ayer "porque el cambio de titularidad de dos tramos de carreteras a favor del Principado figura en el Punto II-2º del Acuerdo PP-Foro para finalizar los accesos al PEPA"

La presidenta de Foro compareció esta mañana ante los medios informativos en la Sala de Prensa de la Junta General para valorar los anuncios realizados ayer por el ministro de Fomento. En cuanto a la de De la Serna ayer en Asturias junto con al consejero de Infraestructuras y la alcaldesa de Avilés, para firmar el convenio de cesión de dos carreteras que permiten desbloquear la construcción de los accesos al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), Cristina Coto recordó las enmiendas introducidas por Foro y pactadas por el PP en los Presupuestos Generales del Estado con inversiones para Asturias, y señaló que "la ejecución de los Presupuestos para 2017 aprobados por el Congreso de los Diputados con las enmiendas pactadas entre PP y FORO es una condición 'sine qua non' para alcanzar un nuevo acuerdo presupuestario para 2018".