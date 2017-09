Barbón vence en las primarias con el 60% de los votos, frente al 37% de Pérez

Adrián Barbón ha sido proclamado vencedor de las primarias del PSOE asturiano al lograr el 60,58% de las papeletas, frente al 37,87 de su contrincante, José María Pérez. El alcalde de Laviana ha logrado el respaldo de 3.315 papeletas y el portavoz gijonés de 2.072. La participación ha sido del 66 por ciento. Barbón obtuvo victoria la mayoría de los municipios, en especial en Oviedo y Gijón, según los primeros escrutinios, aún pendientes de validación. Pérez consigue, en cambio, una amplia victoria en Avilés.



Adrián Barbón ha comparecido entre aplausos y arropado por numerosos militantes e integrantes de su candidatura. Entre ellos, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Barbón ha destacado que "esta sea la primera vez en la historia que la FSA elige por voto directo de sus militantes al secretario general". Ha agradecido la felicitación recibida de Javier Fernández. También confesó haber recibido una llamada telefónica de felicitación por parte de Pedro Sánchez. "Como secretario general electo, el Presidente sabe que tendrá todo mi apoyo", ha dicho en referencia a Javier Fernández.





Felicidades a toda la militancia de la @FSA_PSOE por esta jornada de primarias y enhorabuena a @adrianbarbon, nuevo secretario general. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de septiembre de 2017

En su intervención tras conocerse los resultados, José María Pérez tendió la mano a la colaboración "leal y clara" con el nuevo secretario general, Adrián Barbón. Pérez consideró relevante haber logrado "casi el 40% de los votos, aunque no se consiguió el objetivo de la secretaría general", pero por encima resaltó la experiencia de la campaña en cuanto "al conocimiento de los militantes".El último resultado en conocerse ha sido el de Gijón, la agrupación más numerosa del PSOE asturiano y cuya gestora preside José María Pérez. Inicialmente, el entorno de Barbón daba por válidos unos resultados que marcaban una distancia de casi el doble, transmitidos por error, pero el recuento, papeleta a papeleta ha otorgado la victoria a Barbón en las dos mesas, aunque con una diferencia menor. Barbón consiguió 490 votos frente a los 396 de José María Pérez.El PSOE asturianoy lleva a cabo el recuento de papeletas del que saldrá el vencedor en las primarias. El alcalde de Laviana,, y el portavoz municipal de Gijón,, pugnan por hacerse con la secretaría general del partido, después de 17 años de hegemonía del presidente autonómico,Las agrupaciones municipales ya han abierto las urnas e iniciado el escrutinio, que deben trasladar a la sede regional de la FSA en Oviedo, donde se está centralizando la recepción de resultados.Está previsto que los aspirantes, a quienes saludará Javier Fernández, comparezcan ante los medios de comunicación sobre las 21.15 horas,, de modo que en ese momento se producirá la primera intervención del nuevo secretario general de la FSA.después de diecisiete años al frente de la Federación Socialista Asturiana. Un total de 8.393 afiliados han estado llamados a decidir entre el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, y el portavoz municipal en Gijón, José María Pérez, o entre el aspirante afín a los postulados del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el más partidario de la que fue su rival en las primarias socialistas de mayo, Susana Díaz.La jornada electoral comenzó marcada por el apoyo explícito expresada ayer hacia Barbón por la vicesecretaria general del partido y diputada por Asturias, Adriana Lastra . A eso se ha referido esta mañana José María Pérez tras depositar su voto. El aspirante ha advertido de que quien avanza resultados antes de conocerlos "distorsiona los resultados y la participación" y ha subrayado que. "Utilizar un acto de reconocimiento a quienes perdieron la vida en defensa de la libertad -en referencia a las víctimas del pozu Funeres, en Laviana, donde intervino Lastra ayer- para hacer eso debería hacer reflexionar, un acto así no se puede convertir en un instrumento para hacer campaña electoral", ha apuntado el candidato gijonés.Su contrincante, Adrián Barbón, ha apuntado, por su parte, tras ejercer su derecho al voto en la sede del PSOE en Laviana, municipio del que es alcalde, que no podía responder del malestar expresado por Pérez y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que, a su juicio, haya "apoyos explícitos que molesten y otros no". Barbón ha incidido en queque "por su cargo, deberían haber mantenido silencio" y ha señalado que nunca reprochó a los consejeros del Gobierno asturiano o a los diputados autonómicos que tomaran partido por Susana Díaz.Por su parte, Lastra, después de depositar su voto por Barbón en la sede del PSOE de Oviedo, ha defendidoy ha atribuido el malestar generado por sus afirmaciones al "nerviosismo típico" de unas primarias "que abren una nueva era para todos". "Lo que nunca haría", ha subrayado, "sería ni presionar a nadie ni poner los recursos del partido a favor de un candidato".El presidente del Principado y todavía secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, ha expresado esta mañana, tras votar en las primarias que elegirán a su sucesor al frente del partido, su convencimiento de que la participación en el proceso será elevada. "Deseo que voten muchos militantes, y estoy seguro de que así va a suceder", aseguró, "y".