El Gobierno prevé abrir esta semana las conversaciones del Presupuesto

El Gobierno regional prevé iniciar esta misma semana las conversaciones para negociar el Presupuesto de 2018. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, confirmó al término del Consejo de Gobierno que esa primera ronda de reuniones será con todos los grupos políticos de la Junta General del Principado y contará con la asistencia de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, del presidente del Principado, Javier Fernández, y de la dirección de la FSA, "como ha sido siempre".

"Empezaremos con carácter inmediato, esta semana, la primera ronda negociadora con todos los grupos parlamentarios", afirmó Guillermo Martínez, quien volvió a insistir en la "disposición abierta" del Gobierno socialista para analizar todas las propuestas que le traslade la oposición si bien recalcó que la prioridad del Ejecutivo socialista pasa por buscar el entendimiento con Podemos e IU.

"No pinta bien", valoró la popular Mercedes Fernández. Los gestos que preceden al diálogo sobre el presupuesto autonómico hacen barruntar un "enredo de cálculo político" en la izquierda que "puede hacer que Asturias se quede sin presupuesto" en 2018. En las vísperas de la negociación, Mercedes Fernández enjuicia en esos términos la coyuntura presupuestaria. La presidenta del PP asturiano pasa la mirada por encima del hemiciclo de la Junta y ve "al PSOE podemizado, a Podemos jugando al enredo y luego a IU, a los que no sé interpretar". Su conclusión es "triste, lamentable y espero que no suceda", pero diagnostica que "nosotros hemos tendido la mano y el Gobierno la tiene metida en el bolsillo. El presagio no es bueno" para la reedición de un pacto que el año pasado se hizo gracias al asentimiento del Ejecutivo a la rebaja del Impuesto de Sucesiones y que en este ejercicio puso sobre la mesa la primera condición en el primer pleno del periodo de sesiones.

Hace unas cuantas semanas que el PP habló de la gratuidad y la universalidad de las escuelas para menores de tres años como cláusula para la reedición del apoyo presupuestario, pero Mercedes Fernández desligó ayer lo que el 15 de septiembre vinculó en la Junta. Y aun sin conectar esta vez una cuestión y la otra dijo no apreciar "ningún indicio de que los socialistas quieran rectificar ahora" lo que sistemáticamente han rechazado respecto a la inclusión de las guarderías en la red pública.

En IU estaban ayer a la espera de cerrar esa primera reunión bien para mañana o, a lo sumo, para la próxima semana. "Hemos puesto encima de la mesa una agenda y un calendario claro", afirmó Gaspar Llamazares. "El Presidente no puede eludir su responsabilidad y queremos que el Gobierno abandone su alianza con la derecha y recupere ese compromiso de cambio con la izquierda", mantuvo el portavoz de Izquierda Unida en el parlamento autonómico.