El Adif afirma que no abre ya el túnel de Pajares por razones de seguridad

El Adif argumenta que razones de seguridad son las que impiden que no abra ya el túnel de la Variante de Pajares. Fuentes del Administrador ferroviario y del Ministerio de Fomento coinciden en señalar que se ha decidido abrir los dos túneles de Pajares a la vez, y no solo uno de forma temporal, por la necesidad de acometer la instalación de la infraestructura y superestructura en el segundo túnel.

Según el Adif, "hoy tenemos que materializar los proyectos conforme a lo que indican las últimas Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI), que exigen que las galerías de evacuación en túneles como estos, con una longitud de cerca de 26 kilómetros, estén situadas cada 500 metros". Estas evacuaciones, continúan desde el Administrador Ferroviario, se deben articular mediante el segundo túnel, lo que significa que esas salidas de evacuación no estarían disponibles si se está ejecutando la obra en ese segundo túnel. Por tanto, prosigue Adif, "la razón por la que se ha decidido no abrir solo una vía de manera temporal es por razones de estricta seguridad, puesto que las obras de una galería bloquean las salidas de emergencia de la otra y eso no es viable con las exigencias de seguridad la ETI". Sin embargo, técnicos Asturianos afirman que hay túneles de gran tamaño en Europa que abrieron con un solo tubo. Por ejemplo, el de Lostchberg.

"Cuando PP y Foro secuestraron la Variante con el pacto presupuestario advertimos de que el cambio del ancho de vía iba a suponer un retraso en los plazos de puesta en funcionamiento de la misma", denunció ayer el diputado de Podemos, Segundo González, quien presentará una batería de preguntas en el Congreso sobre este asunto.