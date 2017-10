Agentes de fuera de la región cubrirán los premios "Princesa", dice el Gobierno

Tranquilidad. El delegado del Gobierno aseguró ayer, durante los actos de la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrados en el cuartel del Rubín (Oviedo), que el despliegue de los agentes antidisturbios en Cataluña no dificultará el dispositivo de seguridad de los premios "Princesa de Asturias", que tendrán lugar la semana que viene. "La colaboración de otras regiones existirá, igual que nosotros enviamos nuestras unidades a Cataluña u otros sitios, de forma que el dispositivo estará cubierto", indicó el Delegado, quien no descartó incluso el regreso de alguno de los agentes desplazados al Noreste del país desde hace semanas por la amenaza secesionista. El dispositivo de otros años ha llegado incluso a los 600 agentes, debido sobre todo a las protestas contra la monarquía. Otras veces acudieron a Asturias agentes de Valladolid, La Coruña y Madrid. No se descarta que este año acuda a los premios el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero la de ayer era una jornada para restañar el orgullo herido de la nación y dar todo el apoyo a los agentes de la Guardia Civil, a la que se ha intentado humillar durante los acontecimientos de la marea secesionista. "Nunca hubo tanta concurrencia en este acto", aseguró el delegado del Gobierno. "Estamos aquí para apoyar a la Guardia Civil, que siempre ha velado por nuestros derechos, por el mantenimiento de la ley, y que ahora está pasando allí (en Cataluña) una situación difícil. A las familias vamos darles el agradecimiento y el cariño que merecen", añadió.

Fueron decenas de personas las que acudieron al solemne acto de ayer. De los primeros en llegar fue el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien tuvo un recuerdo para los agentes asturianos desplazados a Cataluña. Jueces, como la instructora del "caso Hulla", Begoña Fernández, o el presidente de la Audiencia, José Antonio Soto-Jove; la Fiscal Superior, Esther Fernández (que fue además condecorada), secundada por otros fiscales como Alejandro Cabaleiro o Adoración Peñín; empresarios, como Jacobo Cosmen (Alsa); ejecutivos como Pablo Junceda (Sabadell Herrero); el decano del Colegio de Abogados, Ignacio Cuesta; el arzobispo Jesús Sanz, que ofició misa en la Catedral a las once de la mañana; la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado; el comisario jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Jesús Vicente Álvarez (que también recibió una distinción); militares, como el coronel jefe del Regimiento "Príncipe" número 3, Raimundo Rodríguez Roca (también distinguido), el delegado de Defensa, coronel Vicente Bravo Corchete o el general Pedro Laguna -quien durante años dirigió la Guardia Civil en Asturias- quisieron estar presentes en un acto que este año tenía un simbolismo especial. Tan especial que no hubo fiesta tras el desfile que llevaron a cabo los agentes de la Benemérita junto con miembros del "Príncipe".