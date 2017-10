Los incendios que asolan al Occidente también se dejan sentir en el Oriente. En Infiesto, dos fuegos forestales, uno en Espinaréu y otro en Cardes, tuvieron en alerta a la población durante buena parte de la noche y también durante la mañana de hoy.

Como medida preventiva, los alumnos de colegios como el de Infiesto o Arriondas no salieron al patio en el recreo esta mañana, donde costaba respirar y el olor a humo era constante. El mercáu semanal de la capital piloñesa también se vio afectado después de que muchos vecinos de la zona rural optaran por no bajar a Infiesto como medida preventiva. Los que sí se atrevieron, como la vecina de Coya Mari Mar Martino, lo hicieron protegiendo la cara con pañuelos. "Tengo bronquitis asmática y por la mañana casi no podía respirar, me sentía fatigada como si hubiera corrido una maratón. Esperé a última hora para bajar al mercáu cuando vi que el cielo despejaba algo", dijo. Así las cosas, vendedores como el vecino de Mieres Jonathan Gabarre, optaron por desmontar el puesto de textil poco antes de la una. "No hay gente y la ropa estaba empezando a estropearse con manchones de hollín así que decidimos mancharnos", apuntó el comerciante. "Además de estar todo el día al aire tengo la boca seca y dolor de cabeza", señaló.