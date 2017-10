Las defensas recurren el cierre del local por dos años y la pena de cárcel que impuso otra sección

Hace unos días, Miguel Ángel López Robledo y Renato Fernández, el propietario y el encargado del Model's, fueron condenados a dos años y medio de cárcel por la sección tercera de la Audiencia, que impuso además el cierre del local por dos años. En ese juicio sí irrumpió un testigo, un antiguo camarero -ahora en pleitos con el dueño-, quien corroboró que aquello era un club de alterne, que las chicas cobraban un porcentaje por las copas a las que les invitaban los clientes y contaban hasta con taquillas. Las defensas, a cargo de Ricardo González y Jesús Villa, recurrirán el fallo la semana que viene ante el Tribunal Superior de Justicia, aunque están convencidos de que este asunto se terminará dilucidando en el Supremo. Dirán que allí no se practicaba el alterne, sino la prostitución, una actividad no reglada que no obliga a dar de alta.