Siguen "las incertidumbres" en el PSOE, IU, Foro y Cs, pese al anuncio del triple carril

El anuncio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, realizado en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA, de que los dos túneles de la variante de Pajares tendrán vías con ancho internacional y que en una de ellas se desplegará un tercer carril para permitir el paso de mercancías no ha despejado las "incertidumbres" de Ciudadanos, Foro, PSOE e IU, que demandan que las promesas se conviertan cuanto antes en hechos.

El diputado en el Congreso por Asturias Ignacio Prendes (Ciudadanos) considera el anuncio del Ministro un "avance", pero también una "rectificación" del Gobierno que ha provocado un año más de retraso en la obra. Ve "incertidumbres importantes", como el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy siga sin presupuestos para 2018, una circunstancia que, de continuar, podría condicionar los plazos anunciados por De la Serna (el fin de toda la obra en el verano de 2020). Prendes culpó al PP y a Foro de este nuevo retraso y se preguntó por qué el Ministro "no dice nada del tramo Pola de Lena-Gijón". Criticó que se considere ahora un "objetivo estratégico" concluir las obras de la alta velocidad hasta Pola de Lena en 2020, cuando debieron terminar en 2014, "y llegando hasta Gijón".

René Suárez, portavoz de Infraestructuras del PSOE, destacó que el anuncio del Ministro recoge "la reivindicación principal de los asturianos: el tráfico de mercancías por la Variante desde el minuto cero" Ve "lógica" la solución técnica elegida, con vistas a la extensión de las vías estándar a toda la red básica en 2030, y confía en que se cumplan los plazos. Destacó que los retrasos provocados por la rescisión de contratos y la redacción de nuevos proyectos son responsabilidad "del PP, que gobierna en España desde 2011".

El diputado en el Congreso por Asturias Isidro Martínez Oblanca (Foro), criticó que el Ministro sitúe la conexión Oviedo-Madrid en 3 horas, pues "no se corresponde con el de una línea de la red española de alta velocidad" y la variante de Pajares, "diseñada y construida para formar parte de esa red, exige realizar un aprovechamiento eficiente de los 3.000 millones invertidos". Lamentó que se haya registrado "otro año de retraso" para la llegada de la alta velocidad a Asturias.

Gaspar Llamazares, diputado de IU en la Junta General, acusó al Gobierno de España de "enredarse en argumentos técnicos". Calificó de "excusas" que "vulneran el sentido común político" los anuncios del Ministro, que a su juicio persiguen contentar a Foro y escapar "de un bucle imposible". Abrir la Variante "cuanto antes" y al "tráfico mixto" es la exigencia de Llamazares, que cuestiona la necesidad de que se abran los dos túneles a la vez, como señaló De la Serna a este periódico: "Eso no lo he encontrado en ningún sitio". Lejos de tranquilizarle, los anuncios del Ministro le preocupan "cada vez más. Lo que interesa es que el tren no vaya marcha atrás, que la velocidad media no sea de 50 o 30 kilómetros por hora y que se llegue en un tiempo razonable a Madrid y a la conexión europea".

Luis Venta, portavoz de Infraestructuras del PP, destacó el "esfuerzo" del Ministerio para "concluir el proyecto" y "dar satisfacción a todas las sensibilidades". A su juicio los anuncios del Ministro son "buenas noticias para Asturias" y se ha elegido "la mejor solución". Este periódico intentó ayer, sin éxito, obtener también la opinión de Podemos.