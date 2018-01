Mercedes Fernández: "Celebro el adelanto del AVE y espero fecha para comprar billete"

La presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, que acudió ayer a visitar la exposición "Terracota Warriors. The army of the first emperor on China", que organiza LA NUEVA ESPAÑA en el centro comercial Los Prados, aprovechó la visita para mostrar su satisfacción con el calendario de la puesta en marcha de la alta velocidad en Asturias anunciada por el Ministro de Fomento. "Ojalá se cumpla el calendario", aseguró Fernández. Íñigo de la Serna, durante su última visita a Asturias el pasado 26 de diciembre a Asturias, anunció que las obras de conexión del tren de alta velocidad con la Meseta estarán listas en 2020. Fernández afirmó que "como todos los asturianos estoy deseando tener día, fecha y hora para ir a comprar el billete del AVE, un servicio que ya tienen tantos ciudadanos en España". Además la presidente del PP en Asturias recalca que las fechas ofrecidas por el Ministro suponen un "adelanto en el calendario, porque en esta obra concurrieron todos los elementos negativos, deslizamientos, el invierno presupuestario...".

Las declaraciones optimistas de Mercedes Fernández chocan con las del secretario general del Foro, Francisco Álvarez Cascos que calificó como un "retroceso inexplicable" que la alta velocidad no llegue a Asturias "previsiblemente antes del 2021" y que considera un agravio comparativo con el resto de comunidades que ya disponen de AVE, que el viaje Madrid Oviedo se vaya a hacer en dos horas y 56 minutos. Según Cascos el viaje acumula un retraso de tres cuartos de hora y choca con los planes para la conexión asturiana de alta velocidad que tenía el Gobierno en 2003.

Mercedes Fernández se mostró también muy crítica con que Asturias no tenga aprobados sus Presupuestos y acusó a la izquierda de no llegar a un acuerdo para aprobarlos, "pero para eso siempre debe haber planteamientos que sean capaces de asumir todas las partes", señaló. "Yo fui ingenua y creí que había un fantástico acuerdo entre las fuerzas de izquierda, pero resultó ser que no", manifestó la presidenta popular, que además aprovechó para apuntarse un tanto y decir que "si los asturianos tuvieron Presupuestos los últimos cuatro años fue gracias a la generosidad del PP, pero esta vez se nos dio con la puerta en las narices. Nosotros pactamos con el Gobierno de Javier Fernández en 2015 y en 2017, sin estar de acuerdo en todos los planteamientos".

Por otra parte, la presidenta del PP también aseguró que va a seguir hablando de cuestiones políticas referentes a Gijón "tantas veces como me parezca oportuno", en respuesta a las críticas que le lanzó el concejal de Foro Asturias, Fernando Couto, en las que acusó a Mercedes Fernández de "enredar" en la política gijonesa.

Desde el Partido Popular de Gijón calificaron ayer las palabras de Couto como un "esperpento forista que intenta tapar la incapacidad de la alcaldesa para liderar Gijón". Mercedes Fernández se defendió alegando que es una persona "muy respetuosa" y que al igual que Cristina Coto, opina "día sí y día también sobre los asuntos de Oviedo", ella también hará lo mismo con Gijón siempre que lo considere oportuno. " Yo soy gijonesa, siempre voy a opinar de la política de Gijón, siempre sin faltar al respeto, tantas veces como me parezca oportuno", aseguró Fernández en un tono contundente.