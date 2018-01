Asturias se la juega todo al Niño

Esta información ha sido elaborada por: J. Á. FIDALGO (Oviedo), J. L. ARGÜELLES ( Gijón) , R. L. MURIAS ( Candás), D. MONTAÑÉS ( Mieres) y I.MONTES ( Avilés)

La suerte ha pasado de refilón por Asturias en la Lotería de Navidad dejando solo un cuarto premio en Candás y tres décimos de un quinto en Gijón y es por eso que los asturianos han decido darle otra oportunidad a la suerte y jugársela con el sorteo de hoy, el sorteo del Niño. Así, Asturias es la segunda comunidad que más invierte por habitante en este sorteo con una media por habitante de 26,25 euros y sólo por detrás de Castilla y León.

Helio García fue el lotero candasín que repartió 34 millones de euros con un cuarto premio en Navidad, vaya si ha notado el aumento en las ventas. "Había comprado bastante lotería pero aún así, he tenido que pedir más", aseguraba ayer a media tarde mientras dispensaba en ventanilla décimos para el sorteo de hoy. Eso sí, Helio García ha preferido no repetir número y ha descartado volver a jugar al mismo para este sorteo. "Lo que más he vendido es la terminación en siete, porque es la misma que el décimo que trajo la suerte en Navidad, y también agoté el 23.972, que es un número que llevamos jugando toda la vida y hay mucha gente abonada". Lamenta Helio García que hay vecinos que se enfadan cuando se terminan los billetes. "Qué más quisiera yo que tener lotería para todo el mundo, pero si en Navidad te mandan mil setecientos billetes para El Niño nos mandan muchos menos. La gente tiene que comprenderlo, no es culpa del lotero". Helio García confía en que hoy la suerte vuelva a Candás.

En Oviedo el "Estanco de la suerte" no puede tener un nombre más apropiado. La administración de la calle Jovellanos es toda una institución desde que en el año 2012 repartiera 4,8 millones de euros en la Lotería de Navidad. "Pero nos queda la espina clavada del Niño; esperemos que este año tengamos suerte", comentó Julio Acebal, que regenta el afortunado local.

A los gijoneses les gusta la Lotería del Niño. Hace dos años se llegó a vender un décimo del Gordo en la administración de la calle Profesor Pérez Pimentel, con el número 22.654, así que prosigue el cortejo del azar. Al aumento de las ventas de este año, que calculan en torno al veinte por ciento más, ha contribuido, los tres quintos premios que cayeron en la ciudad en último sorteo de Navidad. "Hay un aumento de ventas espectacular; sin tener hechas aún las cuentas puede ser del veinte por ciento o más", relató María Jesús Cano, de la administración de la calle Magnus Blikstad. "Nosotros dimos varias pedreas en Navidad, así que la gente vuelve a invertir", añadió. Y el mantra al que se acogen todos los loteros: "Este año voy a dar el Gordo".

Borja Alarcón lleva quince años al frente de la administración de la calle Manso, donde en Navidad vendieron once décimos de dos quintos premios. "Lo he notado mucho; se ha vendido más", señaló, aunque sin conceder el adjetivo "espectacular", tal y como su colega María Jesús Cano. "Nosotros hemos acabado los números y hemos tenido que pedir a otras administraciones", relató Giovana Paciolla. Despacha décimos desde hace ocho años en la administración de la calle Corrida. Fue otro de los establecimientos afortunados la pasada Navidad: un quinto premio. "Tengo el pálpito de que vamos a volver a dar la suerte", indicó.

"Estamos detectando un repunte de las ventas con respecto a años anteriores, pero tal vez sea por el premio que dimos en el sorteo de Navidad". La lotera mierense, Patricia Sánchez, vendió en Santullano un quinto premio en el pasado sorteo del 22 de diciembre. Ahora espera repetir suerte con la Lotería del Niño. "La gente está animada y esperemos que haya incluso un poco más de fortuna".

La Lotería del Niño se ha vendido bien en Avilés, según los loteros, aunque algunos reconocen que no es como la de Navidad porque hay menos series y los bares o las asociaciones no la venden. "Es nuestro primer año y hemos vendido mucha lotería del Niño. La gente nos recuerda que dimos un premio en Navidad pero nadie nos ha pedido el número para la de Reyes", señaló Olga Sambricio propietaria de un estanco en el Carbayedo que en la Lotería de navidad dio un quinto premio, un pellizco de 6.000 euros del número 0580 que dio la máquina. "Nos gustaría mañana (por hoy sábado) dar otro premio. Estamos contentos", señaló.

Asturias tiene un buen pálpito para hoy y confía en que la suerte que se quedó rezagada con el Principado en Navidad haga hoy justicia. Al menos, así lo demuestra el aumento de las ventas de décimos para hoy. Y es que como dice Helio García, "hay que confiar siempre en la suerte". Asturias ya cruza los dedos.