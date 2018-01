Barbón, de las quinielas a primarias: "Es bueno que los consejeros pisen territorio"

"¿Se van a presentar los dos a la vez?", se preguntó ayer con ironía el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ante los movimientos en sectores de la militancia para tratar de promover dos posibles candidatos en las primarias para elegir cartel autonómico: los consejeros Fernando Lastra y Guillermo Martínez. "Me alegra enormemente que los consejeros hagan trabajo en el territorio. Creo que es muy importante estar en contacto con la ciudadanía", afirmó Barbón a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA en su visita a la feria turística Fitur en Madrid.

En cualquier caso, Adrián Barbón quiso zanjar polémicas: "Entiendo que haya morbo por la cuestión de las primarias, pero no sé si se va a presentar uno de ellos o los dos o quién se va a presentar", dijo. "Los asturianos están hartos de pensar que esto es lo que nos preocupa a los socialistas. A mí no preocupa, pero sí que me preocupa en este momento, y espero que el conjunto de nuestros cargos institucionales y orgánicos estén en eso, en dialogar con los asturianos para ver si nuestras respuestas son efectivos para los problemas de Asturias", añadió el secretario general de la FSA.

Barbón evitó posicionarse abiertamente como parte de una de las corrientes de la Federación Socialista Asturiana: "Yo no tengo sector; soy el secretario general de la FSA y represento a la totalidad de la militancia de Asturias", dijo.

La tensión que provoca el probable choque de corrientes en las primarias (previstas para finales de este año o comienzos del siguiente), tensan al PSOE asturiano y comienzan ya los movimientos entre militantes, aunque ninguno de los protagonistas que suenan en los corrillos haya afirmado que está en esta batalla.

Por el sector mayoritario, el de los sanchistas, los posibles candidatos serían el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández, y el alcalde de Corvera, Iván Fernández. Pero incluso algunos afiliados plantean que el propio Barbón se postule, pese a que en la campaña por la secretaría general afirmó que no sería candidato al Principado.

Entre los críticos, dos nombres suenan con fuerza, los consejeros Fernando Lastra y Guillermo Martínez. Ninguno ha dado ningún paso oficial, pero los afines de cada cual señalan su actividad (son dos de los consejeros con agenda más intensa) como termómetro, extremo que niegan fuentes próximas a ambos. En lo que sí coinciden todos es que, a casi un año vista, abrir ahora el debate es precipitado.

"No estamos en ese momento y hay que ir paso a paso. Si alguien intenta forzar determinadas máquinas se equivoca porque la dirección política del partido tiene muy claro cuál es el procedimiento que vamos a llevar. Primero es el qué y después el quién".

Más directa fue la vicepresidenta del PSOE federal, la asturiana Adriana Lastra: "Siempre es bueno que la gente trabaje con y para la militancia. Para alguno ya iba siendo hora de que lo hiciera", dijo. Con todo, Lastra también aseguró que "La gente quiere que hablemos de lo que pasa fuera del partido, de las pensiones o la precariedad laboral". E insistió: "Será la militancia la que elija al candidato o candidata el próximo otoño o invierno".

En Fitur coincidieron ayer Adrián Barbón y el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez. Coincidieron en el espacio, no en el tiempo: no se vieron siquiera.