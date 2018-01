Los más bellos caminos llevan a Covadonga

Tres grandes conmemoraciones confluyen en Covadonga a lo largo del año 2018. Por una parte, el centenario de la declaración del parque nacional de la Montaña de Covadonga (hoy de los Picos de Europa). En segundo lugar, la coronación de Santina y, por último, la conmemoración del 1.300.º aniversario de una de las fechas que se toman como referencia para la batalla de Covadonga, el 718, la victoria de Pelayo contra los musulmanes y el inicio de la Reconquista. Tres grandes eventos que se conmemorarán con 80 actos a lo largo de este 2018, y con los que LA NUEVA ESPAÑA ha querido colaborar activamente. Este diario, con el patrocinio de Banco Sabadell Herrero, inició en octubre el coleccionable "Los caminos a Covadonga", obra de Agustín Fernández-Tresguerres, Eva María Rodríguez y Fernando Suárez, quienes han disfrutado y descubierto los mil y un paisajes que ofrecen los cuatro grandes recorridos que confluyen en el santuario: la "Ruta de las Peregrinaciones", con salida desde Oviedo; la "Travesía Andariega", desde Gijón; el "Camín del Norte", desde Llanes, y la llamada "Ruta de la Reconquista", a través de los Picos de Europa.

Cada domingo -hasta el próximo 11 de febrero-, al precio de 0,80 euros más el periódico del día, puede adquirirse un fascículo. En total son veinte, y cada uno de ellos incorpora un mapa, el perfil y el MIDE (valoración de 1 a 4 de las exigencias de los recorridos) de cada uno de los caminos a Covadonga. También un código QR para que de la manera más fácil el excursionista o el peregrino, si el camino se hace por motivos religiosos, pueda descargarse la ruta en el teléfono móvil y dejarse guiar por él. Asimismo, quienes aún no hayan empezado el coleccionable, o les falte alguna de las etapas, no deben preocuparse, ya que pueden adquirir todos los fascículos que precisen en su quiosco habitual. No tienen más que pedirlos.

Esta colección tiene un gran atractivo. Cada año Covadonga recibe unos dos millones de visitas, la mayoría de ellas de turistas que llegan en coche o en autobús, siendo minoría quienes acuden caminando, bien como mero acto recreativo o como peregrinación religiosa. Pues bien, estos últimos son los grandes afortunados, ya que el resto no es consciente de los tesoros naturales que se pierden, los paisajes que esconden las rutas que conducen al corazón emocional de Asturias, rutas que pueden conocerse gracias al coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA, el cual contribuye a realzar el papel del real sitio y a descubrir que el Principado es, sobre todo, paisaje, y que éste se despliega cargado de variedad ante quien se decide a acercarse a Covadonga paso a paso.

Caminar a Covadonga es también darle la importancia que tiene a un lugar donde confluyen la historia, la devoción y la naturaleza en un paraje único. "Covadonga es nuestro particular Universal", dice Fernando Suárez. "Tiene algo único que nos hace a todos estar de acuerdo y respetarla", dice Eva María Rodríguez, quien añade: "Nos gustaría que ésta sea la obra de referencia que anime a las autoridades (políticas y religiosas) a ver el potencial que tiene Covadonga. "Me conformaría con que "algunos asturianos hicieran alguno de estos caminos y pusieran en valor lo que tenemos", dice Fernández-Tresguerres, "por ser un santuario de reconocimiento universal, por la historia que encierra y por la belleza del lugar, Covadonga debería de ser mucho más valorado y querido por nosotros de lo que es, y quizá podría, sin perder la protección que requiere, ser difundido mucho más".