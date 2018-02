El temporal abandona el Principado y deja temperaturas primaverales

El director general de Infraestructuras, José María Pertierra, ha asegurado esta mañana en su balance diario sobre la situación de las carreteras de la región que las comunicaciones con la Meseta están completamente restablecidas. "Todos los puertos que conectan con la comunidad vecina ya están expeditos de nieve", aseguró el representante del Gobierno regional.



En el momento actual, ningún puerto de montaña requiere el uso de cadenas. Las únicas complicaciones se encuentra en el puerto de San Isidro donde se mantiene activo una alerta por riesgo de aludes. El puerto de Tarna está cerrado a vehículos pesados pero abierto para la circulación de turismos. El Principado confía ahora que, a medida que vaya produciéndose el deshielo, se puede ir avanzando en la reapertura de esas vías que presentan una mayor acumulación de nieve.



Sobre las incidencias y argayos y desestabilización de taludes de carreteras, el director de Infraestructuras detalló que continúan los trabajos en la AS-29 que comunica San Antolín de Ibias con La Regla. "Ya está abierta para emergencias pero continuamos trabajando en el desmonte de la plataforma de acceso del talud, que se encontraba desestabilizada", continuó el representante del Gobierno regional.



Otro de los puntos donde se está interviniendo estos días para frenar los efectos del temporal es la vía entre El Entrego y El Condado, la AS-117. "No podemos garantizar que se pueda abrir en el día de hoy", aseguró Pertierra, "una vez retirado el desprendimiento valoraremos la posibilidad de restituir el tráfico con una señalización específica o mediante semáforos", continuó el director general de Infraestructuras. No se descarta, no obstante, una intervención a posteriori que permita la contención del talud "en condiciones".



La previsión para mañana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un día de cielos cubiertos, lluvias débiles y chubascos en la mitad oeste, que al final se extenderán hacia el este afectando principalmente a Cordillera y Picos.

en el oeste, con pocos cambios en el resto. En el oeste, viento del suroeste con alguna racha muy fuerte al principio, tendiendo flojo por la tarde; en el este, viento del sur y suroeste flojo.En cuanto a las, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 19.