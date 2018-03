El Principado fía la solución de la ZALIA a una ampliación de capital con participación del Estado

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha anunciado esta mañana en el pleno de la Junta General que la solución a la "delicada situación" por la que atraviesa el proyecto de la ZALIA (Zona de actividades logísticas e industriales de Asturias) pasa por "una ampliación de capital modesta" en la que participe el Estado, que tiene una participacion del 45 por ciento en esa sociedad, a través de los Puertos de Gijón y Avilés. La ZALIA ha acumulado en los últimos tres años unas pérdidas superiores a los 15 millones de euros, según ha advertido el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en el pleno que tiene lugar esta mañana en la Junta General.

Lastra admitió, en una interpelación planteada por el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, que será precisa una negociación con los bancos porque "vamos a tener alguna demora" en el pago de los vencimientos derivados del crédito contraído por la sociedad, "en el que el Principado pone el 88 por ciento pese a tener una participación del 40 por ciento" así como del pago de iunas expropiaciones como consecuencia de una sentencia adversa.

"Estamos cerca de sacar a subasta un número de parcelas a un determinado precio que no afecte a la solvencia de la sociedad", avanzó el Consejero, quien dijo que el conjunto de iniciativas que, a la postre, permitan la venta de las parcelas pueden "tener solución en un período breve".

El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons preguntó por los costes de las expropiaciones y de las obras de la ZALIA, así como de sus respectivas desviaciones. "La ZALIA no es una realidad, es un erial, un proyecto fallido", afirmó el parlamentario del PP, que definió a Lastra como "el consejero Walking dead, no tiene más que muertos vivientes como la ZALIA y Sogepsa"