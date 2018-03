El diluvio de "Hugo": Asturias recibió en dos días tanta lluvia como en un mes de marzo

Asturias fue la segunda comunidad (por detrás de Baleares) que más lluvia acumuló el pasado fin de semana, y especialmente el domingo, cuando se superaron los 85 litros por metro cuadrado en Piloña, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología. También se contabilizaron casi 70 en Amieva y Cabrales y cerca de 55 en Aller. Entre el sábado y el domingo cayeron en Oviedo, que se anegó, 74,8 litros por metro cuadrado, casi tanto como lo que suele ser habitual en todo el mes de marzo. Esa relación se produjo casi en toda Asturias, a la vista de los datos de marzo de 2017.

La borrasca Hugo hizo estragos en Asturias. Los alcaldes socialistas de Parres y Villaviciosa, dos de los concejos más afectados por las inundaciones, urgieron ayer a los responsables de Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) a tomar medidas contra las avenidas. En Parres, donde el temporal dejó varios argayos y tuvo en vilo a los usuarios del hospital ante una posible evacuación, el regidor Emilio Longo apuntó que "es la enésima vez que se pide a la admnistración general, única con competencias en este asunto, que ejecute un proyecto tan fundamental para la seguridad de Arriondas". Uno de los momentos más críticos se produjo alrededor de las once de la noche, cuando el río Piloña creció a un ritmo de 30 centímetros por hora inundando varios garajes en la zona del colegio de Arriondas.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, envió ayer mismo un escrito al nuevo delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín, para recabar su apoyo frente a la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, de forma que se ponga en marcha el estudio y redacción de un proyecto contra las inundaciones en el concejo. Vega solicitó una reunión urgente con miembros de la Confederación, a quienes se les habría remitido un acuerdo plenario de diciembre en el que se pedían obras como la reconstrucción de una escollera junto a las viviendas sociales de Les Colomines, reformas en El Puentón y la limpieza periódica en el tramo urbano del río Linares. "No obtuvimos respuesta", lamentó. Por su parte, el PP de Villaviciosa criticó que desde la llegada de Vega a la Alcaldía "no se ha vuelto a limpiar el río Linares". Afeó también que en los presupuestos recién aprobados "no se contempla ni un euro para el mantenimiento del cauce en buen estado".