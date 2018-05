El PP asturiano señala a la FSA como "los principales hooligans de Pedro Sánchez"

El PP asturiano señala a la Federación Socialista Asturiana (FSA) como "los principales hooligans de Pedro Sánchez". El secretario general de los populares asturianos, Luis Venta, ha tachado de "irreponsabilidad" la moción de censura registrada por el PSOE contra Mariano Rajoy y ha mantenido el argumentario de la cúpula popular nacional de que se trata de una maniobra que tiene como único fin "que llegue al poder Pedro Sánchez porque le da igual cómo llegar a la Moncloa".

El único partido con representación en Asturias que se ha alineado con el PP es Foro, cuya presidenta regional, Cristina Coto, quien considera que Pablo Iglesias y los independentistas "van a cobrar un precio muy elevado" por su apoyo. El portavoz de Podemos, Emilio León, habló de la necesidad de "digerir" la primera sentencia del caso Gurtel y ha pedido a los populares asturianos que "además de pedir perdón al conjunto de los ciudadanos digan cómo se va a recuperar el dinero". A juicio del portavoz de la formación morada, "no es suficiente con cambiar un Presidente sino desplazar sus políticas". Emilio León manifestó su "sorpresa" por el hecho de que el PSOE haya reiterado que no negociará con ningún partido, como hoy mismo ha destacado el portavoz en la Junta General, Marcelino Marcos Líndez. "Si algo tienen los políticos es la obligación de negociar", declaró el portavoz de la formación morada. Gaspar Llamazares, por su parte, mantuvo que la moción de censura contra Rajoy, presentada por el PSOE, "es obligada por dignidad democrática". El portavoz de IU en el parlamento autonómico, no obstante, manifestó su preocupación "por la negativa de los socialistas a negociar" y porque Ciudadanos "hable de una figura que no existe, la moción instrumental, que no es otra cosa que un invento de los nuevos constitucionalistas". Por su parte, Nicanor García, de Ciudadanos, afirmó que la situación del gobierno de Mariano Rajoy "es insostenible" porque,m argumentó, "el PP se ha cargado esta legislatura con la corrupción".