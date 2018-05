La FSA proclama a Adrián Barbón candidato a la presidencia del Principado

La Comisión de Garantías Electorales de la Federación Socialista Asturiana ha acordado esta mañana proclamar a Adrián Barbón candidato de la FSA-PSOE a la presidencia del Principado de Asturias una vez finalizado el plazo establecido sin que se haya presentado recurso alguno a la candidatura provisional formalizada el pasado 26 de mayo. El acuerdo, anunciado este mediodía, supone un mero trármite ya que Barbón fue el único candidato que se había presentado dentro del plazo, señalado para el pasado 12 de mayo tras la renuncia del sector crítico a dar batalla por el cartel autonómico.

La ejecutiva de la FSA decidió adelantar el proceso de primarias, previsto inicialmente para el otoño, al mes de mayo y junio en el caso de que hubiera sido necesaria una votación por haber más de un candidato, para calmar la organización ante los movimientos del sector crítico, que finalmente no fraguaron en alternativa alguna a Adrián Barbón. El secretario general de la FSA declaró a este periódico en su primera entrevista tras confirmarse que no tendría rival en las primarias al Principado, que el adelanto de las primarias había conseguido el objetivo ya que "se nota más tranquila la organización". Barbón también sostuvo en esa entrevista que su designación como candidato responde al deseo expresado por militantes de agrupaciones de toda la región y no al apoyo expreso de Pedro Sánchez en una asamblea abierta que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Oviedo.

Ahora la FSA volverá a centrarse en la elaboración del programa electoral con el que concurrirá a las elecciones autonómicas de 2019 en lo que pretende ser la hoja de ruta para "la acción de gobierno", según comentó el propio Barbón, que tiene como objetivo en los próximos meses mantener reuniones con el mayor número posible de colectivos, asociaciones y organizaciones de la región ya que es consciente de que es "un gran desconocido" en el mapa político asturiano, donde su actividad se había limitado a la alcaldía de Laviana, un cargo en el que ha permanecido mas de 9 años. Barbón continúa siendo concejal de su concejo natal, un puesto que tiene previsto dejar a lo largo del mes de junio, una vez que se resuelvan todos los trámites para el relevo en la corporación lavianesa.